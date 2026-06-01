小泉今日子と小林聡美がW主演を務めたドラマ10『団地のふたり』が、7月14日よりNHK総合にて放送されることが決定した。

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本作は、藤野千夜の同名小説を原作に、団地で生まれ育った50代の幼なじみふたりの日常を描く物語。ささやかな日々をいとおしく感じさせる作風が反響を呼んだ作品が、このたび地上波での放送を迎える。

主人公は、団地で生まれた幼なじみの野枝（小泉今日子）と奈津子（小林聡美）。結婚したり羽振り良く仕事をしたりと若い頃はそれぞれに事情があったが、わけあって昭和な団地に戻ってきたふたり。小さな恥も誇りも、本気だった初恋のゆくえもお互いよく知っているため、今さらなにかを取り繕う必要もない。一緒にご飯を食べてバカなことを言い合いながら、日々へこんだ心を膨らませている。

古くなった団地では、50代でも十分若手。子どもの頃から知っているおじちゃん・おばちゃんの家の網戸を張り替えたり、昭和な品をネットで売ってあげたりと、住人たちと助け合いながら暮らしている。新たに越してくる住人たちもそれぞれにワケありで、変わらないようで変わっていくコミュニティーがそこにある。

脚本を吉田紀子、音楽を澤田かおりが担当。演出は松本佳奈と金澤友也（テレパック）が手がけた。共演には丘みつ子、由紀さおり、名取裕子、杉本哲太、塚本高史、ベンガル、橋爪功らが名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）