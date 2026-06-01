日常の素朴な疑問を科学の目で解き明かし、世代を超えて愛されている日本テレビ系の長寿番組『所さんの目がテン！』。番組内で放送されるたびに大きな反響を呼んだ「鉄道シリーズ」が、満を持して一冊のハイクリティなビジュアル図鑑として書籍化されました。

学研の図鑑LIVEとコラボレーションした『所さんの目がテン！×学研の図鑑LIVE 鉄道の科学図鑑』は、子どもの夏の自由研究にはもちろん、大人の鉄道入門書としても読み応え抜群の本格派です。

ハンドルがないのになぜ列車は正確にカーブを曲がれるのかといったインフラの知恵から、鉄道検定3級を持つ藤田大介アナウンサーの描き下ろしスケッチ旅日記など、その魅力をお届けします。

人気番組の鉄道関連コーナーを書籍化

日本テレビ系「所さんの目がテン！」で人気を集めた鉄道シリーズを元に、1冊の図鑑が誕生しました。電車はなぜ、あのスピードでカーブを曲がれるのでしょうか。子どもの自由研究にも、大人の鉄道入門にも使いやすい一冊です。

学研から発売される『所さんの目がテン！×学研の図鑑LIVE 鉄道の科学図鑑』は、定価1760円。番組で取り上げた鉄道の技術を、写真や図解で紹介。テーマは、鉄道のカーブ、信号、新幹線、気動車、ハイブリッド車両、登山鉄道、路面電車、除雪用車両など。ふだん何気なく見ている鉄道の裏側を、科学の目でたどります。

『所さんの目がテン！×学研の図鑑LIVE 鉄道の科学図鑑』より

番組ナビゲーターを務める藤田大介アナウンサーは、鉄道検定3級、時刻表検定4級も持ち、国内外でイラストの旅行記を描きながら鉄道旅行をしています。本書には、藤田アナが全国各地の鉄道を取材して描いた旅日記も収録されています。

『所さんの目がテン！×学研の図鑑LIVE 鉄道の科学図鑑』より引用

車両の『形』ではなく、それを走らせる『知恵（システム）』を主役に据えた名著

この書籍は、最新の新型車両をただ並べるだけの写真集ではなく、鉄道を安全に動かしている『目に見えない科学技術』そのものを主役に据えています。

多くの乗り物本は、「新幹線や豪華列車がかっこいい」というビジュアルに終始しがちです。しかし本書は、列車が急勾配をクリアするために山をらせん状に登っていく「ループ線」（北陸本線の敦賀〜新疋田間に実在する『鳩原ループ線』など）の設計の妙や 、遠心力で外側に倒れないよう線路に施された傾き「カント」の物理、さらには「左右の車輪の直径が、外側に向かってななめに小さくなっていることで、ハンドルがなくても自律的に曲がれる」という車輪の踏面勾配の仕組みを、紙コップを転がす誰もが真似できる実験を交えて分かりやすく視覚化（判断材料）しています 。

少子高齢化や省人化・DXが進む現代のサステナブルな鉄道システムへの興味の入り口として、大人が読んでも知的好奇心が満たされる図鑑（システム解説書）になっています。

『所さんの目がテン！×学研の図鑑LIVE 鉄道の科学図鑑』

書籍の概要

書籍タイトル： 『所さんの目がテン！×学研の図鑑LIVE 鉄道の科学図鑑』

発行元： 株式会社Gakken（学研ホールディングスグループ）

定価： 1,760円（税込）

番組MC/ナビゲーター： 所ジョージさん/藤田大介アナウンサー（日本テレビ）

動画と合わせて楽しさ倍増！「TVer」で全12回を期間限定で特別再配信中

TVerでは「所さんの目がテン！」の鉄道シリーズ全12回を、2026年6月20日分までの期間限定で、再配信しています。

図鑑の分かりやすい図解を見ながら、TVerの実際の実験映像や臨場感溢れるロケ動画を合わせて視聴することで、子どもの脳への定着率は飛躍的に高まります。お出かけ前の事前学習としてもこれ以上ない最高のデジタル連携パッケージでになるでしょう。

毎日の通勤列車が滑らかにカーブを曲がっていく心地よい揺れ、そして線路の傍らで正確に点滅する鮮やかな信号の光。その当たり前の1分1秒の裏側には、日本の優れた技術者たちが何十年も積み重ねてきた、目を見張るような科学の知恵（システム）が息づいています。大人も子供も楽しめる鉄道を科学する図鑑、是非お手に取ってみてはいかがでしょうか。

（図：学研ホールディングス）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）