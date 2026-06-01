嵐5人がステージ上でがっしり肩組み！手をつなぐ姿や客席を見つめる後ろ姿など貴重なシーンの数々に「最高にかっこいい」「完璧なアイドル」「泣ける」「嵐は永遠…」の声

Netflix Japanの公式SNSが更新。Netflixオリジナルドキュメンタリーシリーズ『ARASHI’s Diary -Voyage-』最終話の一部があらためて公開され、注目を集めている。

【写真＆動画】嵐『ARASHI’s Diary -Voyage-』最終話の一部＆関連ショット

■嵐、ライブシーンや貴重な舞台裏が公開

投稿では、5月31日に東京ドームで行われたラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の最終公演をもって、26年半のグループ活動に幕を下ろした嵐へ向けて「Thank you ARASHI ありがとう、嵐」とメッセージ。青、赤、緑、黄、紫のハート絵文字を添えて動画を公開した。

さらに、ステージ上でがっしりと肩を組むシーンや、まばゆい照明の中で客席に向かって5人が手をつなぎ、深く感謝を伝えるようなライブ終盤の場面も映し出された。

SNSでは「ありがとう、嵐」「円盤化してほしい」「最高にかっこいい」「泣ける」「嵐は永遠…」「完璧なアイドル」などの声が寄せられている。