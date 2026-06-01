Snow Man佐久間大介、かつて愛用していたぬいぐるみをメルカリで発見！「俺、これ買います！」

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Snow Manの佐久間大介が出演するメルカリの新TVCM『テミリカルメ』篇が、6月4日より全国（一部地域を除く）で放映開始となる。

■CMストーリー

本CMでは、「昔好きだったものは？」という問いに、佐久間がかつて愛用していたぬいぐるみを紹介し、メルカリを通して再会する瞬間を描いている。

赤いボックスに座り、スタッフからの質問に答える佐久間。「昔好きだったものは？」という問いに、ぬいぐるみ「テミリカルメ」の思い出を、生き生きと語り始める。「頭を撫でるとウワ～って飛んでっちゃう」と、当時を懐かしむ姿が描かれている。

スタッフに促され、その場でメルカリを検索してみると…なんと、思い出の「テミリカルメ」を発見。「出た！」「これ持ってた！」と驚きながら、即座に購入を決める。

「好きなものにまた出会えるって、マジ最高っすね」と、メルカリを通じてかつての「好き」と再会できる喜びを、佐久間らしい表情豊かなパフォーマンスとともに届ける。

■撮影エピソード

佐久間は、カットがかかったあとにもスマートフォンを手にメルカリをチェック。メルカリの画面を熱心にスクロールしながら、出品されているアイテムを見て「懐かしい！」「これ、欲しいわ…」と声をあげ、時折「これ持ってる、持ってる！」とうれしそうに呟くなど、「好きなもの」との出会いを楽しむ素顔をスタッフに見せていた。

本番のシーンでは、赤いボックスの上に座り「懐かしい～！」と天を仰いで倒れ込みながら、足を思い切り動かして喜びを全身で表現。そのチャーミングなアクションに、モニターを見守るスタッフ陣からも自然と笑みがこぼれ、現場は温かな笑い声に包まれた。

長時間の撮影だったが、佐久間は最後まで疲れを見せることなく、本番では渾身の演技を披露。プロフェッショナルな姿勢と周囲への細やかな気遣いが、現場に最後まで一体感をもたらしていた。

■渋谷・大阪で佐久間大介の屋外広告が同時展開

佐久間が出演する新CM『テミリカルメ』篇の放映開始を記念し、佐久間が様々な「好きなもの」を楽しむ様子を描いた屋外広告が登場する。詳細は、メルカリ公式SNSアカウントまで。

■関連リンク

メルカリ 公式X

https://x.com/mercari_jp

Snow Man OFFICIAL SITE

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