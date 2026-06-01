『鬼滅の刃』センス抜群！甘露寺蜜璃の誕生日イラストに大反響「お目目くりっくり」「尊すぎ」
人気アニメ『鬼滅の刃』甘露寺蜜璃の誕生日6月1日を記念して、作品公式Xでufotable描き下ろしミニキャライラストが公開された。超ミニ丈スカートの蜜璃を見ることができる。
【画像】超ミニスカ姿の甘露寺蜜璃！公開された『鬼滅の刃』誕生日イラスト
公式Xでは「6月1日は蜜璃の誕生日です！誕生日を記念して、ufotable描き下ろしミニキャライラストを公開しました。ぜひご覧ください！」とイラストを公開。
これにファンは「幸せそうなお顔で可愛い おめでと」「蜜璃ちゃんお誕生日おめでとう！！ufotable描き下ろしミニキャラ尊すぎ」「可愛い〜 お目目くりっくり」などと反応している。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
【画像】超ミニスカ姿の甘露寺蜜璃！公開された『鬼滅の刃』誕生日イラスト
公式Xでは「6月1日は蜜璃の誕生日です！誕生日を記念して、ufotable描き下ろしミニキャライラストを公開しました。ぜひご覧ください！」とイラストを公開。
これにファンは「幸せそうなお顔で可愛い おめでと」「蜜璃ちゃんお誕生日おめでとう！！ufotable描き下ろしミニキャラ尊すぎ」「可愛い〜 お目目くりっくり」などと反応している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
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