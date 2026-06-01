要潤（45）が1日、自身が代表取締役を務める芸能事務所PLAN−Dの公式サイトに「【NEW】新所属タレント加入のお知らせ」と題した文書を発表。前日5月31日に、30年以上所属してきたスペースクラフトを契約満了で退社し、PLAN−D入りするとインスタグラムで発表した、黒谷友香（50）の所属を報告した。

要は、PLAN−D公式サイトに文書を発表。「この度、株式会社PLAN−Dに、黒谷友香が新たに所属いたしましたことをご報告申し上げます。数々の作品でキャリアを積んできた黒谷友香を新たな家族として迎えられることを、社員一同、大変喜ばしく感じております」と黒谷を“家族”と表現。「弊社といたしましても、彼女の持つ豊かな感性と確かな演技力を最大限に活かし、さらなる飛躍を遂げられるよう、全力でサポートしてまいる所存です。今後の活動につきましては、順次詳細をご案内させていただきます。関係者の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、切にお願い申し上げます。 敬具 株式会社PLAN−D 代表取締役 要潤」とつづった。

PLAN−Dの公式サイトには、黒谷のプロィルが記載された。プロフィルには、生年月日：1975年12月11日（50歳）出身地：日本 大阪府、身長：170cm、趣味：DIY、ガーデニング、キャンドル作り、ランタン、乗馬と紹介。また、、BS11イレブンで25年4月5日から放送中の「黒谷友香、お庭つくります」（土曜午前10時）公式サイトともリンクしている。

黒谷は5月31日にインスタグラムに発表した文書の中で「これからは、新たなスタートを快く迎え入れてくれた『株式会社PLAN−D』の所属タレントとして、活動を続けていくことになりました」と報告。「これまで培ってきた経験を大切にしながらも、一度それらを脱ぎ捨て、真っさらな気持ちで表現の世界に飛び込む覚悟です。これからの私の挑戦も、温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と意気込みをつづっていた。