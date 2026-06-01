ひょうろくに心配の声 最痩せ時代は「5分歩いただけで目眩してました」
タレントのひょうろくが5月31日までにInstagramを更新。俳優として出演中のドラマからオフショットを披露すると、ファンから「身体、大事にしてください！」「炭水化物とりましょう」といった反響が寄せられた。
【写真】ひょうろく、役作りで「ガリガリ」
ひょうろくが投稿したのはドラマ『ムショラン三ツ星』（NHK総合）からのオフショット。写真には、上半身裸の彼がカメラを見つめる様子が収められている。投稿の中でひょうろくは写真について「撮影前の1番体重落ちてた時です」と明かしつつ「5分歩いただけで目眩してました」とコメント。
彼の投稿にファンからは「ガリガリや」「身体、大事にしてください！」「炭水化物とりましょう」「チワワみたいですね」などの声が集まっている。
引用：「ひょうろく」Instagram（@hyourokudesu）
【写真】ひょうろく、役作りで「ガリガリ」
ひょうろくが投稿したのはドラマ『ムショラン三ツ星』（NHK総合）からのオフショット。写真には、上半身裸の彼がカメラを見つめる様子が収められている。投稿の中でひょうろくは写真について「撮影前の1番体重落ちてた時です」と明かしつつ「5分歩いただけで目眩してました」とコメント。
彼の投稿にファンからは「ガリガリや」「身体、大事にしてください！」「炭水化物とりましょう」「チワワみたいですね」などの声が集まっている。
引用：「ひょうろく」Instagram（@hyourokudesu）