義母「もやしが腐ってる！」業者にクレーム。「それから」恥ずかしすぎる言動に「こうはなるまいと思う」
筆者の話です。私は長男を出産してからしばらくの期間、夫の実家に滞在していました。昼下がりの静かな時間に突如、義母の怒鳴り声が響いてきました。その内容はあまりにも衝撃的で新生児の長男を抱いたまま、私は固まってしまいました……。
静かな午後
長男を出産した後、私は夫の実家でお世話になっていました。
2階の部屋でゆっくりと休みながら、生まれたばかりの長男をそっと抱いていたその日の事は、今もよく覚えています。
窓から柔らかな光が差し込む、昼下がりの穏やかなひとときでした。
階下からの怒鳴り声
突然、階下から義母の怒鳴り声が響いてきました。
何事かと思い耳を澄ますと、どうやら野菜の宅配で配達された「もやし」が一部腐っていたらしく、義母が電話口で配達した業者に猛クレームを入れている様でした。
確かに、品質に問題があれば、苦情として言うべき事を言う権利はあります。
それでも、義母の口調は強過ぎると言っても過言ではありません。
そのまま、聞こえてくる怒鳴り声に耳をそばだてていると、耳を疑う様な言葉が聞こえてきました。
「あんた、この電話代として100円も払いなさいよ！」
義母は一通りの主張を終えた後、更に業者に掛けた通話料として100円を請求していたのです。