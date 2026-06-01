女優でタレントの緑川静香が１日、自身のインスタグラムを更新し、芸能事務所「サンミュージックプロダクション」を退所したことを報告した。

「【ご報告】このたび、２０２６年５月３１日をもちましてサンミュージックプロダクションを退所いたしました」とつづり、笑顔の写真をアップ。

「気付けば１０年。自分でも驚くくらい、本当にあっという間でした。これまで支えてくださった皆さま、そしていつも温かく見守ってくださった事務所の皆さまには、感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。

「会長、社長をはじめ、マネージャーの皆さんから『何かあったらいつでも相談してね、実家だと思って甘えてね』と言っていただき、その温かさに思わず号泣してしまいました。本当に円満に送り出していただき、心から感謝しております」と思いをコメント。

「退所後は独立という道に進みますが、これからも一つ一つのお仕事に真摯に向き合い、より一層精進してまいります。今後とも変わらぬご指導、そして温かい応援をいただけましたら嬉しいです。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします」と記した。

緑川は昨年放送のフジテレビ系「あなたを奪ったその日から」などドラマ、映画、舞台と数多くの作品に出演。今年４月放送の同局系「千鳥の鬼レンチャン 女子３００メートルサバイバル」などバラエティーでも活躍している。