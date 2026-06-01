ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR内房線 千葉駅ー木更津駅間の上下線で運転見合わせ 沿線火災の影… JR内房線 千葉駅ー木更津駅間の上下線で運転見合わせ 沿線火災の影響 JR内房線 千葉駅ー木更津駅間の上下線で運転見合わせ 沿線火災の影響 2026年6月1日 12時20分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、内房線は午前11時半ごろに五井駅と姉ケ崎駅の間の沿線で発生した火災の影響で、千葉駅と木更津駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後1時ごろを見込んでいるということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 関連情報（BiZ PAGE＋） 長野, フローリング, ネジ, 寺田屋, 世田谷区, 葬祭, 伊東市, 沖縄, 在宅医療, 明治大学