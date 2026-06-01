【きょう放送】『テレビ×ミセス』、出川哲朗と「GOOD DAYゲーム」 「若井つり堀」ほか…新ショット解禁
Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』（TBS系）が6月1日、放送される。今回は「テレビベテラン軍」として、出川哲朗、飯尾和樹（ずん）、モーニング娘。OGの中澤裕子、辻希美がゲストに登場。番組初の緊急事態も巻き起こる、バラエティ豊かな1時間を届ける。
【画像】出川がミセス藤澤に「同じ匂い!?」新ショット
一瞬の判断力が求められるリズムゲーム「GOOD DAYゲーム」では、レベルアップした問題にミセスチーム、テレビベテラン軍ともに大白熱。天然炸裂のミセス・藤澤涼架に、レジェンド・出川も「同じ匂いがする！」と称賛!?“音楽界の出川哲朗”爆誕の瞬間は見逃せない。
また、通常の11倍、高さ4mの「巨大ジェンガ対決」では、現在3連勝中のミセスチームが4連勝をかけてテレビベテラン軍と激突。しかし、中澤と辻の大暴れにより、番組初となる緊急事態が勃発する。
リアクション芸で一時代を築いてきたテレビレジェンドの出川のリアクションをクイズにした「出川検定」も開催。実践編では、あの大物司会者が登場し、出川にガチドッキリを仕掛ける。さらに、前回、大物・研ナオコを釣りあげ、話題となったコーナー「若井つり堀」。早くも第2弾を放送。ミセス・若井滉斗が今回も世界的大物を釣りあげる。若井のリアルなリアクションにも注目だ。
スタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEの「インフェルノ」を披露。TVアニメ『炎炎ノ消防隊』のオープニング主題歌として書き下ろされた疾走感のあるロックチューンは、MV再生数が3億5000万回を超える人気曲。ロック＆クールな雰囲気の衣装・演出も注目される。
【画像】出川がミセス藤澤に「同じ匂い!?」新ショット
一瞬の判断力が求められるリズムゲーム「GOOD DAYゲーム」では、レベルアップした問題にミセスチーム、テレビベテラン軍ともに大白熱。天然炸裂のミセス・藤澤涼架に、レジェンド・出川も「同じ匂いがする！」と称賛!?“音楽界の出川哲朗”爆誕の瞬間は見逃せない。
リアクション芸で一時代を築いてきたテレビレジェンドの出川のリアクションをクイズにした「出川検定」も開催。実践編では、あの大物司会者が登場し、出川にガチドッキリを仕掛ける。さらに、前回、大物・研ナオコを釣りあげ、話題となったコーナー「若井つり堀」。早くも第2弾を放送。ミセス・若井滉斗が今回も世界的大物を釣りあげる。若井のリアルなリアクションにも注目だ。
スタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEの「インフェルノ」を披露。TVアニメ『炎炎ノ消防隊』のオープニング主題歌として書き下ろされた疾走感のあるロックチューンは、MV再生数が3億5000万回を超える人気曲。ロック＆クールな雰囲気の衣装・演出も注目される。