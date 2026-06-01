ロッテは、7月22日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に、ハロー！プロジェクト所属の9人組グループ「ロージークロニクル」が来場すると発表した。当日は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」が開催される。

ロージークロニクルは試合前にグラウンドでの歌唱パフォーマンス、セレモニアルピッチを実施するほか、メンバーの橋田歩果と相馬優芽が「BSWスペシャルリポーター」として球場を盛り上げる。2人は昨年の同イベントにおいてもスペシャルリポーターを務めた。橋田は「昨年に引き続き、橋田・相馬で BSW スペシャルリポーターを務めさせていただけること、さらに今年はロージークロニクルとしてライブパフォーマンス、セレモニアルピッチもさせていただけて本当に嬉しく光栄に思います！元気いっぱいのパフォーマンスで試合前の球場をさらに熱くできるように精一杯がんばります！！」とコメントを寄せた。

＜ロージークロニクル プロフィール＞ハロー！プロジェクト所属の9人組グループ。「薔薇色の」「希望に満ちた」「幸せいっぱいの」という意味を持つ「Rosy」と出来事を年ごとに記した歴史書である「年代記」を意味する「Chronicle」を合わせいつまでも語り継がれるような薔薇色の歴史を紡いでほしいという願いを込めて名付けられた。