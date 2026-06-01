NCT・YUTA、メトロック出演に充実感「やっぱり『フェスはいいな』」【コメント全文】
韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAが、きのう5月31日に大阪・海とのふれあい広場で開催された音楽イベント『メトロック2026』大阪公演DAY2に出演した。
【ライブ写真】ロックなNCT／NCT 127・YUTA
ステージを終えたYUTAは「めちゃくちゃ楽しかったですね！もう5月とは思えないくらい暑かったです。でも、こうやってたくさんの人が集まってきてくれて本当に感謝ですし、やっぱり『フェスはいいな』って改めて思いました」とコメント。今回のパフォーマンスについて自身の採点は「100点にしておきましょう！もちろん、100点を超える120点、130点のステージもこれから先あると思うので、そこを目指しつつ。今日は『お疲れさまでした！』という意味も込めて、100点で！」と語った。
同公演は、ABEMAで無料見逃し配信中。
【コメント全文】
――お疲れ様でした！実際にステージを終えてみて、いかがでしたか。
めちゃくちゃ楽しかったですね！もう5月とは思えないくらい暑かったです。でも、こうやってたくさんの人が集まってきてくれて本当に感謝ですし、やっぱり『フェスはいいな』って改めて思いました。
――今後もフェスに出演することがあれば、どんなパフォーマンスをしたいですか。
今、自分なりの曲だったり音楽、スタイルを探している最中なんです。それはフェスだけじゃなくて、他の活動をしていく中でもきっとブラッシュアップされていくものだと思っています。その進化したスタイルを引っ提げてまたこういうフェスに戻ってきて、みんなと共有したいですね。
――普段のステージではいつも本当に楽しそうですが、実は緊張されているのでしょうか。楽しみと緊張の割合を教えてください。
最近は『楽しみ6、緊張4』くらいの良い割合になってきたかな。今日のステージもそれくらいでした。前だったら『緊張8』くらいで、ステージに上がってラストの方でやっとほぐれてくる感じだったんですけど、今はすごく良いバランスで臨めています。
――グループでの活動とフェスのようなソロのステージでは、魅せ方や意識していることに違いはありますか。
僕は普段ダンスをやっているので、実はカメラに近づくことってあまりないんですよ。でもバンドのステージは基本的に『何をやってもオッケー』なので、あえて細かい決め事をせずにステージに上がることを意識しています。
――今回の『メトロック』のセットリストは、ご自身だけで考えられたのですか。
バンドメンバーの意見も取り入れています。バンドマスターでピアニストのヒロムくんにも音楽的にいろいろ助けてもらっていて、セットリストについてもディスカッションしながら決めています。
――大阪に帰ってきた時に必ずすることや、感じることはありますか。
関西の人の大阪弁を聞くと、すごく帰ってきたなと感じます。韓国に行って15年になりますし、日本での仕事もほとんど東京なので、大阪弁を聞くと新鮮に感じますね。
――今日のご飯は何を食べたいですか。
僕、肉より寿司派なんで、お寿司が食べたいです（笑）。
――今日の『メトロック』のステージをご自身で採点すると、100点満点中何点でしょうか。
100点にしておきましょう！もちろん、100点を超える120点、130点のステージもこれから先あると思うので、そこを目指しつつ。今日は『お疲れ様でした！』という意味も込めて、100点で！
【ライブ写真】ロックなNCT／NCT 127・YUTA
ステージを終えたYUTAは「めちゃくちゃ楽しかったですね！もう5月とは思えないくらい暑かったです。でも、こうやってたくさんの人が集まってきてくれて本当に感謝ですし、やっぱり『フェスはいいな』って改めて思いました」とコメント。今回のパフォーマンスについて自身の採点は「100点にしておきましょう！もちろん、100点を超える120点、130点のステージもこれから先あると思うので、そこを目指しつつ。今日は『お疲れさまでした！』という意味も込めて、100点で！」と語った。
【コメント全文】
――お疲れ様でした！実際にステージを終えてみて、いかがでしたか。
めちゃくちゃ楽しかったですね！もう5月とは思えないくらい暑かったです。でも、こうやってたくさんの人が集まってきてくれて本当に感謝ですし、やっぱり『フェスはいいな』って改めて思いました。
――今後もフェスに出演することがあれば、どんなパフォーマンスをしたいですか。
今、自分なりの曲だったり音楽、スタイルを探している最中なんです。それはフェスだけじゃなくて、他の活動をしていく中でもきっとブラッシュアップされていくものだと思っています。その進化したスタイルを引っ提げてまたこういうフェスに戻ってきて、みんなと共有したいですね。
――普段のステージではいつも本当に楽しそうですが、実は緊張されているのでしょうか。楽しみと緊張の割合を教えてください。
最近は『楽しみ6、緊張4』くらいの良い割合になってきたかな。今日のステージもそれくらいでした。前だったら『緊張8』くらいで、ステージに上がってラストの方でやっとほぐれてくる感じだったんですけど、今はすごく良いバランスで臨めています。
――グループでの活動とフェスのようなソロのステージでは、魅せ方や意識していることに違いはありますか。
僕は普段ダンスをやっているので、実はカメラに近づくことってあまりないんですよ。でもバンドのステージは基本的に『何をやってもオッケー』なので、あえて細かい決め事をせずにステージに上がることを意識しています。
――今回の『メトロック』のセットリストは、ご自身だけで考えられたのですか。
バンドメンバーの意見も取り入れています。バンドマスターでピアニストのヒロムくんにも音楽的にいろいろ助けてもらっていて、セットリストについてもディスカッションしながら決めています。
――大阪に帰ってきた時に必ずすることや、感じることはありますか。
関西の人の大阪弁を聞くと、すごく帰ってきたなと感じます。韓国に行って15年になりますし、日本での仕事もほとんど東京なので、大阪弁を聞くと新鮮に感じますね。
――今日のご飯は何を食べたいですか。
僕、肉より寿司派なんで、お寿司が食べたいです（笑）。
――今日の『メトロック』のステージをご自身で採点すると、100点満点中何点でしょうか。
100点にしておきましょう！もちろん、100点を超える120点、130点のステージもこれから先あると思うので、そこを目指しつつ。今日は『お疲れ様でした！』という意味も込めて、100点で！