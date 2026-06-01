俳優の仲間由紀恵（46）が、29日Instagramを更新。雑誌撮影のオフショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】「女神さまだ…」仲間由紀恵のオフショット（複数カット）

これまでもInstagramで、番組で誕生日を祝ってもらった際のピンクのワンピース姿や、NHK連続テレビ小説「風、薫る」でヒロインを務める俳優・見上愛との2ショットなど、仕事のオフショットをたびたび発信してきた仲間。

撮影オフショットに反響

2026年5月29日の更新では、「家庭画報」7月号の撮影オフショットを披露。「感動列車、四国まんなか千年ものがたり。まさに感動の嵐でしたっ。各駅の心のこもった、個性的なおもてなしも楽しい大人の旅。内装もステキでお食事も素晴らしかった！帰宅の日は早朝から金比羅山さんへ。みんなでお参り。朝日も気持ちよかった〜」とつづっている。

この投稿にファンからは「女神さまだ…」「良い年の重ね方を感じます」「年齢を重ねても、その世代ごとの美しさを見せてくれる」「今まで以上に柔らかい優しい雰囲気でステキだなと思います」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）