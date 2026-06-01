台風６号は１日午前、暴風域を伴って那覇市の南海上を北上した。

同日夜から２日にかけて沖縄本島や鹿児島・奄美地方に最接近する見通しだ。気象庁が暴風や土砂災害への警戒を呼びかけている。

台風６号は１日午前９時現在、那覇市の南約２１０キロの海上を時速１５キロで北に進み、中心気圧は９７５ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は３０メートル。同庁によると、沖縄県南城市では午前９時過ぎに最大瞬間風速３３・６メートルを観測した。１日の最大瞬間風速は、沖縄と九州南部、奄美で４５メートルと予想されている。

２日午前６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、沖縄と九州南部、奄美３００ミリ、九州北部と中国で１００ミリ。

台風は今後、進路を次第に東寄りに変え、３日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがある。

台風６号が接近中の沖縄県では、交通機関や観光施設などに影響が出ている。

那覇空港（那覇市）は１日、終日閉鎖となり、沖縄都市モノレール（ゆいレール）も始発から運休した。首里城公園や沖縄美（ちゅ）ら海水族館も休園、休館となった。同市の国際通りでは同日午前、強い風が吹き荒れて街路樹の枝が大きくしなるなか、傘をゆがめながら歩く観光客らの姿が見られた。

県災害対策本部などによると、１日午前１０時３０分現在、南城市や嘉手納町など５市町村の計約３万７０００世帯、約８万３０００人に避難指示が出された。午前７時現在、沖縄市など９市村で計約５１６０戸が停電している。人的、物的被害は報告されていないという。

県教育庁によると、同日は沖縄本島地方と宮古島地方の公立の幼稚園、小中高校、特別支援学校が臨時休校となった。