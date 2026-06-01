【キリンチャレンジカップ2026】日本代表 1−0 アイスランド代表（5月31日／国立競技場）

【映像】驚愕！冨安が「爆速カバーリング」（実際の様子）

日本代表のDF冨安健洋が、約2年ぶりの復帰戦で圧巻の“爆速カバーリング”を披露。解説者やファンを驚愕させた。

日本代表は5月31日、キリンチャレンジカップ2026（国際親善試合）でアイスランド代表と対戦。87分にFW小川航基が挙げたゴールが決勝点となり、1−0で勝利した。

6月12日に開幕するFIFAワールドカップ2026の壮行試合で注目された1人が、約2年ぶりの代表戦となった冨安だ。度重なる怪我に泣き、昨夏にはアーセナルと契約を解除。昨年末にアヤックスに加入したが、コンディションが完全には整わず、今年3月の英国遠征も代表招集されたものの直前で辞退していた。

それでも本来の実力は日本サッカー史上屈指のDFとも謳われ、森保一監督はW杯メンバーに選出。3バックの右に入ったこのアイスランド戦は、約2年ぶりの代表戦だったが、マーキング、カバーリング、そして攻撃関与と、ブランクを感じさせないさすがのパフォーマンスを披露した。

とくに圧巻だったのが、41分のシーンだ。中盤でボールを失ってカウンターを浴びた場面で、日本は右サイドのオープンスペースにパスを出されてしまう。冨安はFWブリニョルフル・ウィルムソンとのスプリント勝負になったが、相手の方がボール寄りだったにもかかわらず、爆速ダッシュであっという間に前に出て、身体を入れてボールを奪取。そのまま相手のファウルを誘発してピンチを救った。

「トミの復活は嬉しい」の声も

この信じられないようなスピードには、DAZNで解説を務めた内田篤人氏（元日本代表DF）も思わず「はやいっ！」と唸ったほどだった。

圧倒的な身体能力を見せつけたプレーに、SNS上のファンも大興奮。「はっや」「冨安はえー」「もってるエンジンが違うわ」と驚きの声が殺到した。さらに「やっぱりトミーよ」「冨安が冨安してる」「やっぱ冨安は特別な選手なんやな」「さすがやな」といった称賛や、「ここマジで全盛期の冨安が戻って来てるって感じがした」「トミの復活は嬉しい」「怪我さえ無ければ世界最強DF」など復活を喜ぶ声が相次いだ。

この日は83分までプレーし、確かな存在感を示した冨安。試合後の取材エリアでは、まず自身のコンディションについて「やっぱり60分以降になると少し落ちる。そういう感覚は僕の中ではあった。でも、フルでやろうと思えばやれた。まだやれる、という感覚で交代という感じですかね」とコメント。そのうえで「2年ぶりに来たので、チームのやり方も多少変わっているところがある。僕がアジャストしていかないといけない」と連携面の課題を口にした。

日本代表は休みを挟んで離日し、メキシコのモンテレイでW杯直前キャンプに入る。冨安がここからさらにコンディションを上げ、W杯本番で“日本の壁”として立ちはだかることを大いに期待したい。

（ABEMA／サッカー日本代表）

