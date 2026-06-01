犬に苦痛を与える『ハーネス』の特徴５選

ハーネスは犬の体に負担が少ないと言われていますが、実際、ハーネスを選ぼうとしても「何を基準に選べばいいのかわからない」と悩んでしまう人も多いはずです。ハーネスには、さまざまな種類、大きさ、素材、構造のものがあるので、初見では戸惑ってしまうでしょう。

まずは、犬に苦痛を与えてしまうハーネスの特徴をチェック！犬に負担をかけてしまったり、抜けやすいハーネスには、どのような特徴があるのか、間違った選び方をしないためにも知っておきましょう。

1.愛犬の体格にサイズが合っていない

ハーネスを選ぶときは、なるべく実際に試着して選んでください。なぜならば、ハーネスは愛犬の体格にサイズが合っていないと、体に負担をかけたり、緩くて抜ける恐れがあるからです。

最悪の場合、脱走による事故や皮膚が擦れることで皮膚炎を引き起こすなど、さまざまなリスクが懸念されます。犬の体に負担の少ないハーネスを選ぶためにも、必ず愛犬の胴体、足回り、首周りなどのサイズ感を確認してください。

2.首元に負担がかかりやすい構造のもの

ハーネスを選ぶときは、散歩中のリアルな情景を思い浮かべることも大切です。例えば、リードを少し引っ張ったとき、装着しているハーネスによって首元を締め付けてしまいませんか？

ハーネスによっては、構造上、首輪ほどではなくとも、どうしても首元に負担がかかりやすいものもあります。首元を圧迫してしまうと、呼吸困難や血流を止めてしまう危険性もあるので、首元に負担をかけないためにもハーネスの種類や構造を確かめましょう。

3.犬の体格に対して重すぎる

犬の体格に対して重すぎるハーネスは、体全体に負担をかけてしまったり、疲れやすくなったりするので避けましょう。

例えば、小型犬に少し大きめのハーネスや重量のあるハーネスを着けてしまうと、その間、常に体に負担がかかり続け、肩こりや呼吸困難などの症状を引き起こす恐れがあります。必ず愛犬の体格に合ったサイズ、そして重量のハーネスを選びましょう。

4.脇や関節部分にベルトや布が食い込む構造

意外に見落としがちなのが、ハーネスを装着した際の脇や関節部分のゆとりです。脇や関節部分にベルトや布が食い込むサイズ感、構造では、足の可動域が狭まり歩きにくくなったり、擦れることで皮膚炎や切り傷を引き起こす恐れもあります。

ハーネスは、飼い主の指1～2本分のゆとりがある状態がベストです。あまりきつすぎたり、構造上、脇や関節部分にあたるものは、愛犬に苦痛を与えてしまうのでやめましょう。

5.体格に合わない「型」のハーネス

犬種によっては、ハーネスの「型」が合わないパターンも考えられます。型が体格に合っていないと、足が抜けて脱走につながったり、頭がすり抜けてしまうといったトラブルが懸念されるからです。

例えば、胴長短足犬種の場合、足が短いので、通常のハーネスでは足が抜けやすい傾向にあります。したがって、しっかり動体にフィットする型を選ぶと抜けにくいでしょう。

要注意！抜けやすいハーネスの特徴は？

ハーネスは正しく選べば体への負担は少ないと言われています。しかし、安全面において、「抜けやすい」との声があるのも事実です。では、抜けやすいハーネスは、どんな特徴があるのでしょうか。

頭からすっぽり被せる構造のもの 体格よりもサイズが大きく着せたときに緩いと感じるもの 接続口が1箇所しかなく後ずさりに弱い構造のもの 隙間ができやすいベスト型ハーネス

上記のようなハーネスは、頭や足が散歩中に抜けてしまうことがあり、脱走などにつながる危険が考えられます。

愛犬の安全を守るためにも、抜けない安全なハーネスを選ぶことが重要です。次の項目では、愛犬に負担をかけず、安全なハーネスの選び方を紹介します。

愛犬に負担をかけない安全なハーネスの選び方

愛犬の体への負担が少なく、安全に装着できるハーネスの選び方は、以下を参考にしてください。

8の字型、H型、ベスト型など、愛犬の性格を考慮して選ぶ 必ず試着して愛犬の体（大きさ、足回り、首周り）にフィットするサイズを確認する 複数の調整ベルトで調節できるかどうかを確認する 引っ張ったときに首周りに負担がかかりにくい構造であるか確認する 抜け防止のため、犬が後ずさりしても頭がすり抜けないよう、胴回りや胸元を複数箇所でホールドできる構造のものを選ぶ 季節を考慮して、気候に応じた素材のハーネスを使い分ける

愛犬の体格や性格を考慮して、ハーネスの「型」を選ぶことが大切です。その上で、できる限り試着し、愛犬の体にフィットするサイズを確かめて購入しましょう。

また、夏場はメッシュなどの蒸れにくい素材を、冬場は防寒着を着用する場合は、少しゆとりのあるサイズのものを用意すると、愛犬が快適に散歩しやすいです。

トラブル回避のために知っておくべき装着のコツ

事故や脱走、体への負担など、トラブルを回避するためには、ハーネスの正しい着け方を理解しておくことも大切です。愛犬へ体の負担がかからないよう、安全な装着のコツを押さえましょう。

肩や胸、首を圧迫しないよう、指1～2本が入るほどのゆとりを持たせる 前足の付け根（脇の下）の皮膚に、ベルトやバックルが直接強く擦れないように調節する ベルトは必ず正しい位置で調節する 嫌がる場合は無理に着用させず、少しずつ体に乗せる、短時間装着するなど段階を経て慣らす

初めての場合、ハーネスを嫌がる犬は多くいます。無理に体を押さえつけてしまうと、ハーネスに嫌な印象がついてしまうので、まずはハーネスの存在に慣らせて、次に背中に乗せてみるなど、抵抗感をなくす練習を始めましょう。

また、ハーネスを装着する際は、嫌がる様子を見せていないか注意深く観察し、暴れたり脱ごうと噛んだりするようならば、まずは短時間だけハーネスを装着し、ご褒美を与えてあげてください。

このように、根気強く一歩一歩、ハーネスへの抵抗感を薄くすることも、愛犬の負担を軽減するためにも必要不可欠です。

まとめ

間違ったハーネス選びをしてしまうと、散歩中、常に愛犬の体に負担をかけ続けることになります。

サイズの合っていないものや首に負担のかかりやすい構造のものは選ばず、適度にゆとりを持たせてフィット感のあるハーネスを選びましょう。最初は無理強いせず、少しずつ慣れさせていくことも大切ですよ。

(獣医師監修：寺脇寛子)