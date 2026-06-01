anoが、新曲「貸しっぱなしデスティニー」と、粗品とタッグを組んだ「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を6月3日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真および新たなアーティスト写真が公開となった。

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新曲「貸しっぱなしデスティニー」は、6月26日に全国公開される映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の主題歌。anoが作詞、そしてこめだわらと作曲を共作し、編曲はTAKU INOUEが担当した。クールでダークなサウンドとポップスが融合し、コミカルな部分を兼ね備えた楽曲となっている。

同映画のオープニング曲となる「また帰ってきたケロッ！とマーチ」は、『ケロロ軍曹』には欠かせない「ケロッ！とマーチ」のカバー曲。歌詞は原曲から変更になっており、anoもアイデアを提供。新劇場版サイドからのオファーもあり、“今”の『ケロロ軍曹』ならではの取り組みがされている。

公開されたジャケット写真のアートワークは、同映画の監督である追崎史敏が原案を担当。作画はキャラクターデザイン／総作画監督を務めた小池智史によって特別に描き下ろされたものとなっており、アニメ20周年プロジェクトの宣伝隊長に就任したあのも、ケロロ小隊新隊員“アノノ宣伝隊長”として描かれている。

新たなアーティスト写真は、渡邉 直が撮り下ろし。『ケロロ軍曹』へのオマージュが込められたものとなっている。

また、本日6月1日14時より放送のFM802『THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS』では、「貸しっぱなしデスティニー」のラジオ初オンエアも決定。anoも17時台にゲストとして生出演する予定だ。

なおanoは、5月31日にファイナルを迎えた自身初の全国ホールツアー『Hall Tour 2026 DUAL DINER』の追加公演を9月4日に東京ガーデンシアターにて開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）