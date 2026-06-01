元営業マンのマスターがコーヒー好きで開いた店。天井高く開放感あふれる『カナデアンコーヒーハウス』

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知・一宮の喫茶店『カナデアンコーヒーハウス』です。

3種類の味が楽しめるトーストが美味

マスターの酒井隆さんは元繊維会社の営業マン。コーヒー好きが高じて1980年に開店させた。

創業以来変わらない「モーニング」は、バターと小倉＆ジャムの3種類の味が楽しめるトースト。小倉＆ジャムは甘みと酸味のバランスが良い。ピーナッツとあられの塩気もコーヒーによく合う。

モーニング（ドリンク代＋0円）：ブレンドコーヒー500円

『カナデアンコーヒーハウス』モーニング（ドリンク代＋0円） ブレンドコーヒー 500円

「厚切りバタートースト」をハート型にくり抜いたのは「子どもが喜ぶから」と、酒井さん。木の温もりが伝わってくる店内は、天井が高く、開放感に癒やされる。奥にはテーブル席もあり、いつも多くの客で賑わっている。

『カナデアンコーヒーハウス』

一宮『カナデアンコーヒーハウス』

［店名］『カナデアンコーヒーハウス』

［住所］愛知県一宮市城崎通6-3

［電話］0586-24-2366

［営業時間］8時〜17時※日・祝は〜12時

［休日］不定休

［交通］東海道本線ほか尾張一宮駅から名鉄バス50岩倉駅（印田・羽根経由）行き、花岡町停留所下車、徒歩1分

※駐車場11台

撮影・取材／永谷正樹

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、厚切りバタートーストの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】45年以上愛される味！ 3種類の味が楽しめるモーニングが絶品のカフェ（6枚）