元営業マンのマスターがコーヒー好きで開いた店。天井高く開放感あふれる『カナデアンコーヒーハウス』
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知・一宮の喫茶店『カナデアンコーヒーハウス』です。
3種類の味が楽しめるトーストが美味
マスターの酒井隆さんは元繊維会社の営業マン。コーヒー好きが高じて1980年に開店させた。
創業以来変わらない「モーニング」は、バターと小倉＆ジャムの3種類の味が楽しめるトースト。小倉＆ジャムは甘みと酸味のバランスが良い。ピーナッツとあられの塩気もコーヒーによく合う。
モーニング（ドリンク代＋0円）：ブレンドコーヒー500円
『カナデアンコーヒーハウス』モーニング（ドリンク代＋0円） ブレンドコーヒー 500円
「厚切りバタートースト」をハート型にくり抜いたのは「子どもが喜ぶから」と、酒井さん。木の温もりが伝わってくる店内は、天井が高く、開放感に癒やされる。奥にはテーブル席もあり、いつも多くの客で賑わっている。
『カナデアンコーヒーハウス』
一宮『カナデアンコーヒーハウス』
［店名］『カナデアンコーヒーハウス』
［住所］愛知県一宮市城崎通6-3
［電話］0586-24-2366
［営業時間］8時〜17時※日・祝は〜12時
［休日］不定休
［交通］東海道本線ほか尾張一宮駅から名鉄バス50岩倉駅（印田・羽根経由）行き、花岡町停留所下車、徒歩1分
※駐車場11台
撮影・取材／永谷正樹
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
※画像ギャラリーでは、厚切りバタートーストの画像をご覧いただけます
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。