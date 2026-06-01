【うお座】2026年6月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
好きなことほどのめり込み過ぎてしまいやすい時期ですが、今は「ここまで」と自分なりのラインを決めて楽しむことが大切です。
人との関わりや物の扱いも同じで、好きだからこそ丁寧に向き合うことで、満足感や幸せが深まっていくでしょう。感情に任せて広げ過ぎるよりも、大切にできる範囲を守ることが安定につながります。
仕事面では、浮かんだアイデアをそのままにせず、形にするところまで意識することで、成果や評価につながりやすくなりそうです。
＜開運もぐもぐ＞
好きなことを大切にしながら満足感を深めていくためには、“土のパワー”と“金のパワー”を使います。おすすめは「ドリア」です。下に敷くバターライスは土のパワー、上からかけるホワイトソースは金のパワーを持ち、安定感とほどよい豊かさをバランスよく与えてくれます。
さらにチーズをかけて焼き上げれば火のパワーがプラスされ、やることにも自然と勢いがついていくでしょう。ランチタイムなどに取り入れることで、香ばしい香りとともに気分も高まり、前向きな行動へとつながっていきそうです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）＜全体運＞
好きなことほどのめり込み過ぎてしまいやすい時期ですが、今は「ここまで」と自分なりのラインを決めて楽しむことが大切です。
人との関わりや物の扱いも同じで、好きだからこそ丁寧に向き合うことで、満足感や幸せが深まっていくでしょう。感情に任せて広げ過ぎるよりも、大切にできる範囲を守ることが安定につながります。
＜開運もぐもぐ＞
好きなことを大切にしながら満足感を深めていくためには、“土のパワー”と“金のパワー”を使います。おすすめは「ドリア」です。下に敷くバターライスは土のパワー、上からかけるホワイトソースは金のパワーを持ち、安定感とほどよい豊かさをバランスよく与えてくれます。
さらにチーズをかけて焼き上げれば火のパワーがプラスされ、やることにも自然と勢いがついていくでしょう。ランチタイムなどに取り入れることで、香ばしい香りとともに気分も高まり、前向きな行動へとつながっていきそうです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)