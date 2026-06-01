「胸メロン！！！」白濱亜嵐、肉体美披露にファンもん絶！ 「脱いでも爆イケ過ぎる」「もはや芸術」
GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐さんは5月31日、自身のInstagramを更新。美しいボディを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】白濱亜嵐の肉体美
この投稿には「胸メロン！！！」「ベビーフェイスなのに、凄い肉体美」「脱いでも爆イケ過ぎる」「もはや芸術です！」「イケメンすぎるやろ」「欠点はないんですか？」「なんでカロリー過多の飯でそんなに絞れてるんw」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】白濱亜嵐の肉体美
「ベビーフェイスなのに、凄い肉体美」白濱さんは「Taipei Diaries」と、台湾・台北で撮影した18枚の写真を投稿。1枚目は、バスルームでの自撮りショットです。上半身が裸の白濱さんは、ムキムキの肉体を惜しみなく披露。とても格好いいです。ほかにも、ライブ中や食べ歩きの様子を載せています。
「銀河一きれいな広背筋」過去にも美しいボディを披露している白濱さん。2025年8月23日の投稿では、シャワーを浴びる様子を背中から撮影したショットを公開しています。ファンからは「銀河一きれいな広背筋」「浮き上がる血管、、」「まじで横顔イケメンすぎる」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)