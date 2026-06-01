【みずがめ座】2026年6月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
忙しさが先に立ち、本来大切にしたい健康面や家族との時間を後回しにしやすい時期です。忙しいこと自体は悪くありませんが、生活を整えた上で動くことを意識しておきましょう。
出費も重なりやすいため、使い過ぎには十分に注意が必要です。今の状況を一度整理し直すことで、次に取るべき行動が見えやすくなるでしょう。
仕事面では、今何に取り組んでいるかを周囲に共有しておくことで、スムーズな連携や評価にもつながりそうです。
＜開運もぐもぐ＞
状況を整理し、自分なりの判断で進めていくためには、“土のパワー”を使います。おすすめは、「もんじゃ焼き」です。鉄板で好きな具材を加えながら焼いていくもんじゃ焼きは、生地に使われる小麦粉が土のエネルギーを持ち、全体の流れを整えてくれます。
また、大きな鉄板を使うほど土のパワーを取り入れやすくなるでしょう。お店で楽しむのはもちろん、家でも手軽に取り入れられ、落ち着いた判断力をサポートしてくれそうです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）＜全体運＞
忙しさが先に立ち、本来大切にしたい健康面や家族との時間を後回しにしやすい時期です。忙しいこと自体は悪くありませんが、生活を整えた上で動くことを意識しておきましょう。
仕事面では、今何に取り組んでいるかを周囲に共有しておくことで、スムーズな連携や評価にもつながりそうです。
＜開運もぐもぐ＞
状況を整理し、自分なりの判断で進めていくためには、“土のパワー”を使います。おすすめは、「もんじゃ焼き」です。鉄板で好きな具材を加えながら焼いていくもんじゃ焼きは、生地に使われる小麦粉が土のエネルギーを持ち、全体の流れを整えてくれます。
また、大きな鉄板を使うほど土のパワーを取り入れやすくなるでしょう。お店で楽しむのはもちろん、家でも手軽に取り入れられ、落ち着いた判断力をサポートしてくれそうです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)