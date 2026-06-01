【やぎ座】2026年6月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
人から相談を受けることが多くなりそうな時期です。単に引き受けるのではなく、一緒に考えることで、自分にも通じる気付きを得られる可能性があり、結果的に自分のためにもなっていきます。振り回されるのではなく、落ち着いて向き合う姿勢が大切でしょう。
人間関係は広げることよりも整えることを意識し、本当に必要な縁を見極めて強めていくと安定しやすくなります。仕事面では幅広く任される分、優先順位や担当をはっきりさせることで、無理なく成果を積み重ねていけそうです。
＜開運もぐもぐ＞
仲間とともに考え、自分の経験へとつなげていくためには、“水のパワー”を使います。おすすめは、「手巻き寿司」です。手巻き寿司は、のりに酢飯をのせ、好きな具材を包んでいただく料理。包むことで中の具材の持つエネルギーがより高まり、全体のバランスを整えてくれます。
水のパワーを持つ海の恵みを取り入れることで、人とのつながりや柔軟な発想も育まれやすくなるでしょう。大切な仲間と一緒に手巻き寿司を囲むことで、より良い刺激を受け、自分の経験として深めていくきっかけになりそうです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）＜全体運＞
人から相談を受けることが多くなりそうな時期です。単に引き受けるのではなく、一緒に考えることで、自分にも通じる気付きを得られる可能性があり、結果的に自分のためにもなっていきます。振り回されるのではなく、落ち着いて向き合う姿勢が大切でしょう。
＜開運もぐもぐ＞
仲間とともに考え、自分の経験へとつなげていくためには、“水のパワー”を使います。おすすめは、「手巻き寿司」です。手巻き寿司は、のりに酢飯をのせ、好きな具材を包んでいただく料理。包むことで中の具材の持つエネルギーがより高まり、全体のバランスを整えてくれます。
水のパワーを持つ海の恵みを取り入れることで、人とのつながりや柔軟な発想も育まれやすくなるでしょう。大切な仲間と一緒に手巻き寿司を囲むことで、より良い刺激を受け、自分の経験として深めていくきっかけになりそうです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)