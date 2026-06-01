俳優の木村拓哉さんは5月31日、自身のInstagramを更新。愛犬の誕生日を祝福し、愛情があふれるツーショットを披露しました。（サムネイル画像出典：木村拓哉さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優の木村拓哉さんは5月31日、自身のInstagramを更新。愛犬の誕生日を祝う写真を公開しました。

【写真】愛犬を抱き締める木村拓哉

「今日がアムの8歳の誕生日！」

木村さんは「今日がアムの8歳の誕生日！おめでとう！大好きだよ！」とつづり、1枚の写真を投稿。愛犬・アムを両腕で抱き締め、口を付けています。アムはうっとりしたような表情で、幸せそうです。互いの愛を感じられます。

この投稿には、6月1日現在で9万3000件を超える「いいね！」が寄せられています。

「アムにも付き合ってもらい…」

4月10日にも「今日はとある撮影をしてもらいました！雨模様だったので、アムにも付き合ってもらい…。スタッフの皆さん、お疲れ様でした！ありがとうございました」とつづり、アムとのツーショットを披露していた木村さん。格好いいシルエットが浮かび上がっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)