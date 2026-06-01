「大好きだよ！」木村拓哉、愛犬の8歳誕生日を祝う！ 深い愛情伝わる密着ツーショット公開「おめでとう」
俳優の木村拓哉さんは5月31日、自身のInstagramを更新。愛犬の誕生日を祝う写真を公開しました。
【写真】愛犬を抱き締める木村拓哉
この投稿には、6月1日現在で9万3000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:多町野 望)
【写真】愛犬を抱き締める木村拓哉
「今日がアムの8歳の誕生日！」木村さんは「今日がアムの8歳の誕生日！おめでとう！大好きだよ！」とつづり、1枚の写真を投稿。愛犬・アムを両腕で抱き締め、口を付けています。アムはうっとりしたような表情で、幸せそうです。互いの愛を感じられます。
この投稿には、6月1日現在で9万3000件を超える「いいね！」が寄せられています。
「アムにも付き合ってもらい…」4月10日にも「今日はとある撮影をしてもらいました！雨模様だったので、アムにも付き合ってもらい…。スタッフの皆さん、お疲れ様でした！ありがとうございました」とつづり、アムとのツーショットを披露していた木村さん。格好いいシルエットが浮かび上がっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)