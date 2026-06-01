【いて座】2026年6月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
お金に関することは、できるだけ明確にしておくことが大切な時期です。貸し借りはあまり向いていないため、いつも以上に慎重な判断を心掛けましょう。特に相手任せにするのは避け、自分でしっかり確認する姿勢が求められます。
また、やるべきことを後回しにしていると落ち着かず、楽しみも十分に味わえません。安心して過ごすためにも、早めに片付けておきましょう。
仕事面では誰かをサポートする場面がありそうですが、違和感を覚えた場合は無理に引き受けない判断も大切です。
＜開運もぐもぐ＞
慎重さと判断力を高めるためには、“土のパワー”と“火のパワー”を使います。おすすめは、「大学いも」です。根菜で土のパワーが強いサツマイモに、火の力が最も引き出される「揚げる」という調理法を加えることで、しっかりとした行動力と安定感を同時に得ることができます。
さらに甘い蜜をかけることでつやが増し、“金のパワー”も加わります。お金に関することに注意が必要なときでもあるため、この金のエネルギーが、冷静な判断や堅実なお金の使い方をサポートしてくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）＜全体運＞
お金に関することは、できるだけ明確にしておくことが大切な時期です。貸し借りはあまり向いていないため、いつも以上に慎重な判断を心掛けましょう。特に相手任せにするのは避け、自分でしっかり確認する姿勢が求められます。
仕事面では誰かをサポートする場面がありそうですが、違和感を覚えた場合は無理に引き受けない判断も大切です。
＜開運もぐもぐ＞
慎重さと判断力を高めるためには、“土のパワー”と“火のパワー”を使います。おすすめは、「大学いも」です。根菜で土のパワーが強いサツマイモに、火の力が最も引き出される「揚げる」という調理法を加えることで、しっかりとした行動力と安定感を同時に得ることができます。
さらに甘い蜜をかけることでつやが増し、“金のパワー”も加わります。お金に関することに注意が必要なときでもあるため、この金のエネルギーが、冷静な判断や堅実なお金の使い方をサポートしてくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)