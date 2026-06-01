【30代が選んだ】演技がうまい「STARTO社の若手タレント」ランキング！ 「永瀬廉」らを抑えた1位は？
All About ニュース編集部は5月13〜15日の期間、全国の30代の男女278人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「演技がうまいと思うSTARTO社所属の若手タレント」ランキングを紹介します。
【4位までのランキング結果を見る】
2位は同率で2人がランクイン。1人目は永瀬廉さんです。
King & Princeのメンバーとして活躍しながら、俳優業でも確かな存在感を発揮。アイドルらしい爽やかさを保ちながらも、シリアスな役柄から等身大のキャラクターまで幅広いジャンルに挑戦し、演技派アイドルとしての評価を着実に高めています。
アンケート回答者からは、「俳優さんに混ざってても、全く違和感がありませんでした」（30代女性／北海道）、「役者としても色々な顔ができる」（30代男性／静岡県）、「みたドラマで演技が上手だなと感じた。親しみやすい役、シリアスな役、イケメンな役、脇役色々な演技ができると思う」（30代女性／兵庫県）などのコメントが集まりました。
同率2位の2人目は、森本慎太郎さんです。
現在はSixTONESのメンバーとして活動。2009年の映画では『スノープリンス 禁じられた恋のメロディ』で主演を飾り、2023年のドラマ『だが、情熱はある』（日本テレビ系）では南海キャンディーズの山里亮太さん役を務めました。2024年には映画『正体』での演技が認められ、「第48回 日本アカデミー賞」の新人俳優賞を獲得しました。
回答者からは、「ドラマの山里役がうますぎて山ちゃんにしか見えなかった」（30代女性／山形県）、「自然な演技ができ、感情表現がとても上手だと感じるため。作品によって雰囲気が変わり、役にしっかり入り込める俳優だと思います」（30代男性／茨城県）、「演技に雰囲気があるし、どんな役でも合いそうなので。あれほど山里亮太さんが憑依しているのはスゴイ！」（30代女性／大阪府）などの理由があがりました。
1位を獲得したのは、目黒蓮さんでした。
Snow Manとしてグループ活動に加え、俳優業でも多数の作品に引っ張りだこ。2022年のドラマ『silent』（フジテレビ系）では聴覚障害を持つ青年を演じた繊細な演技が大きな反響を呼びました。以降もドラマ『トリリオンゲーム』（TBS系）、映画『ほどなく、お別れです』などで主演に抜てきされています。
アンケートでは、「silentでの演技は圧巻でしたし、他の作品でも極限まで努力される姿勢が演技力の高さとして出ていると思います」（30代女性／滋賀県）、「シリアスやコミカルなど演じ分けがしっかりしているから」（30代女性／宮城県）、「役者さんとしてみても雰囲気に合わせて視聴者が見入るような演技な気がする」（30代男性／山口県）、「映画を何本か見たがどれも演技がうまくて引き込まれた」（30代女性／沖縄県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【4位までのランキング結果を見る】
同率2位：永瀬廉（King & Prince）／33票
2位は同率で2人がランクイン。1人目は永瀬廉さんです。
アンケート回答者からは、「俳優さんに混ざってても、全く違和感がありませんでした」（30代女性／北海道）、「役者としても色々な顔ができる」（30代男性／静岡県）、「みたドラマで演技が上手だなと感じた。親しみやすい役、シリアスな役、イケメンな役、脇役色々な演技ができると思う」（30代女性／兵庫県）などのコメントが集まりました。
同率2位：森本慎太郎（SixTONES）／33票
同率2位の2人目は、森本慎太郎さんです。
現在はSixTONESのメンバーとして活動。2009年の映画では『スノープリンス 禁じられた恋のメロディ』で主演を飾り、2023年のドラマ『だが、情熱はある』（日本テレビ系）では南海キャンディーズの山里亮太さん役を務めました。2024年には映画『正体』での演技が認められ、「第48回 日本アカデミー賞」の新人俳優賞を獲得しました。
回答者からは、「ドラマの山里役がうますぎて山ちゃんにしか見えなかった」（30代女性／山形県）、「自然な演技ができ、感情表現がとても上手だと感じるため。作品によって雰囲気が変わり、役にしっかり入り込める俳優だと思います」（30代男性／茨城県）、「演技に雰囲気があるし、どんな役でも合いそうなので。あれほど山里亮太さんが憑依しているのはスゴイ！」（30代女性／大阪府）などの理由があがりました。
1位：目黒蓮（Snow Man）／146票
1位を獲得したのは、目黒蓮さんでした。
Snow Manとしてグループ活動に加え、俳優業でも多数の作品に引っ張りだこ。2022年のドラマ『silent』（フジテレビ系）では聴覚障害を持つ青年を演じた繊細な演技が大きな反響を呼びました。以降もドラマ『トリリオンゲーム』（TBS系）、映画『ほどなく、お別れです』などで主演に抜てきされています。
アンケートでは、「silentでの演技は圧巻でしたし、他の作品でも極限まで努力される姿勢が演技力の高さとして出ていると思います」（30代女性／滋賀県）、「シリアスやコミカルなど演じ分けがしっかりしているから」（30代女性／宮城県）、「役者さんとしてみても雰囲気に合わせて視聴者が見入るような演技な気がする」（30代男性／山口県）、「映画を何本か見たがどれも演技がうまくて引き込まれた」（30代女性／沖縄県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)