【さそり座】2026年6月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
相手の言葉や状況をそのまま受け取るよりも、本当にそうなのかを見極めることが大切になりそうです。
表に出ている情報だけで判断してしまうと、後から話が違っていたと気付く場面が出てくるかもしれません。一度立ち止まって自分なりに確かめてから動くことで、無駄な遠回りを防ぐことができるでしょう。
仕事面では、やりとりを思い込みで進めることなく、一つひとつ背景を確認しながら進めることで、結果にもはっきりとした違いが出てきそうです。
＜開運もぐもぐ＞
情報の正誤を見極める力をつけるためには、“土のパワー”を使います。おすすめは、「チヂミ」です。生地にお好みの野菜やお肉を加え、ごま油で焼き上げることで、土のエネルギーをしっかりと取り入れることができます。
黄色く自然な甘さを持つサツマイモやカボチャなど、土のパワーが強い食材を加えることで、そのパワーがさらに高まり、迷いに流されず確かめながら進んでいける感覚を後押ししてくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）＜全体運＞
相手の言葉や状況をそのまま受け取るよりも、本当にそうなのかを見極めることが大切になりそうです。
表に出ている情報だけで判断してしまうと、後から話が違っていたと気付く場面が出てくるかもしれません。一度立ち止まって自分なりに確かめてから動くことで、無駄な遠回りを防ぐことができるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
情報の正誤を見極める力をつけるためには、“土のパワー”を使います。おすすめは、「チヂミ」です。生地にお好みの野菜やお肉を加え、ごま油で焼き上げることで、土のエネルギーをしっかりと取り入れることができます。
黄色く自然な甘さを持つサツマイモやカボチャなど、土のパワーが強い食材を加えることで、そのパワーがさらに高まり、迷いに流されず確かめながら進んでいける感覚を後押ししてくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)