不二家は、人気キャラクター「ちいかわ」のむちゃうまヨーグルトがグミになった「アニメちいかわグミ（むちゃうまヨーグルト味）」を、6月2日から発売する。

4月のコラボレーションでは、作品内に登場する「むちゃうまプリン」や「ホットケーキ」をイメージした味わいの菓子商品を発売し、好評を得たという。そして今回、「むちゃうまヨーグルト」の味わいをイメージしたグミが登場する。見る角度によってシーンが変わる、アニメの場面を再現したうごくシールつき！ 見ても食べても楽しい、ちいかわらしさあふれる商品を、ぜひ楽しんでほしい考え。



「うごくシール」

「アニメちいかわグミ（むちゃうまヨーグルト味）」は、作品内に登場する「むちゃうまヨーグルト」の味わいをイメージした、ちいかわキャラクターのかたちがかわいいトレーグミ（グミのかたちは全6種）。シール1枚つき（ランダム封入）になっている。見る角度でシーンが変わる、アニメの場面を再現したうごくシールデザインは全21種となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月2日（火）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp