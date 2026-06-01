雪印メグミルクグループの雪印ビーンスタークは、「ビーンスターク つよいこ」をリニューアル発売する。

同商品は、同社が実施した約2400人の赤ちゃんを対象とする「乳幼児の食生活に関する全国実態調査」の成果や最新の知見を生かして開発した、鉄やカルシウムなど幼児の食事で不足しがちな栄養素をバランスよく補給できるフォローアップミル（同社では、フォローアップミルクを、「1歳以降の幼児の食事で不足しがちな栄養を補うミルク」と位置付けている）。

商品特長は、「乳幼児の食生活に関する全国実態調査（2003年実施）」の成果や最新の知見を生かして開発したフォローアップミルク。フォローアップミルクNo.1量の鉄を配合している（5月、国内フォローアップミルク市場、同社調べ）（コップ1杯（200ml）で1日分の60％：「日本人の食事摂取基準（2025年版）推奨量（12〜36か月）をもとに算出）。

1歳以降の幼児の食事で不足しがちな成分を配合している。「カルシウム」「ビタミンD」を摂ることができる。「亜鉛」も新たに配合した。

牛乳で摂りにくい成分を配合している。「DHA」「オリゴ糖（ガラクトシルラクトース）」「オステオポンチン」を摂ることができる。

切り替えるタイミングが分かりにくいとの声もあったことから、1歳の誕生日頃を新たな切り替えの目安とし、つよいこの対象を1歳〜3歳へ変更した。

賞味期限を545日（18ヵ月）から730日（24ヵ月）に変更した。主要成分および対象月齢・年齢の視認性が高く、明るいデザインに変更している。

［小売価格］

800g（大缶）：2520円

14g×8本（スティック）：500円

（すべて税別）

［発売日］7月1日（水）以降順次切り替え

雪印ビーンスターク＝https://www.beanstalksnow.co.jp