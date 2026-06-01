タカラトミーは、着せ替え人形「リカちゃん」とUHA味覚糖がコラボレーションしたプレイセット「リカちゃん できたてぷっちょくるくるグミショップ」を、7月11日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。

「リカちゃん できたてぷっちょくるくるグミショップ」は、“「ぷっちょ」をつくる”ところから“お店にならべて消費者に届ける”まで一連の遊びが楽しめるプレイセット。近年人気の「グミ」と「体験型ショップ」をモチーフに、グミ市場シェア1位（インテージSRI＋ グミ市場2025年1月〜2025年12月）の菓子メーカー「UHA味覚糖」とコラボレーションした。本体はぷっちょを作るエリアとお店エリアの2つに分かれており、作った「できたてぷっちょ」をパッケージ（ぷっちょケース）に入れて棚に並べたり、店員さんや消費者になりきって遊んだりすることができる。「レバーをくるくると回すと、ぷっちょがレールを流れて出てくる仕掛け」によって「ぷっちょ」づくりの工程をイメージした遊びができる。「ぷっちょ」のほかにも、「コグミ」「コロロ」「忍者めし」などの人気のグミもリカちゃんサイズで再現し、実際のお店での買い物シーンをそのまま楽しめる。

［小売価格］5940円（税込）

［発売日］7月11日（土）

タカラトミー＝https://www.takaratomy.co.jp

UHA味覚糖＝https://www.uha-mikakuto.co.jp