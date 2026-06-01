Iカップの麻倉瑞季、黒ランジェリー姿のオフショット「足の付け根にホクロがあるの、知ってた？」
「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞した人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が、自身のXを更新し、ランジェリー姿のオフショットを投稿した。
【写真】Iカップ丸見え！黒ランジェリー姿の麻倉瑞季
定期的にコスプレ衣装などを投稿しているが、今回は「足の付け根にホクロがあるの、知ってた？」と黒のランジェリー姿の写真を公開。
Iカップの大胆ボディが丸見えで、足の付け根にあるホクロも見ることができる。
■麻倉瑞季プロフィール
2002年4月11日生 長崎県諫早市出身
2018年から高校生一万人署名活動実行委員としての活動をスタート。大人の力を借りない学生団体「おこしWings」の立ち上げの1人となる。2019年にNHK全国高校放送コンテスト朗読部門でベスト60になるなど多岐にわたり活動。2020年に長崎で被写体活動を始める。2021年にモデル仕事で東京に来た際、今の事務所にスカウトされ大学休学し上京。2022年にミスマガジン2022 ミスヤングマガジンに選ばれグラビア活動をスタートさせた。
【写真】Iカップ丸見え！黒ランジェリー姿の麻倉瑞季
定期的にコスプレ衣装などを投稿しているが、今回は「足の付け根にホクロがあるの、知ってた？」と黒のランジェリー姿の写真を公開。
Iカップの大胆ボディが丸見えで、足の付け根にあるホクロも見ることができる。
■麻倉瑞季プロフィール
2002年4月11日生 長崎県諫早市出身
2018年から高校生一万人署名活動実行委員としての活動をスタート。大人の力を借りない学生団体「おこしWings」の立ち上げの1人となる。2019年にNHK全国高校放送コンテスト朗読部門でベスト60になるなど多岐にわたり活動。2020年に長崎で被写体活動を始める。2021年にモデル仕事で東京に来た際、今の事務所にスカウトされ大学休学し上京。2022年にミスマガジン2022 ミスヤングマガジンに選ばれグラビア活動をスタートさせた。