5年前、和歌山市でてんかんの発作を起こすおそれを認識しながら、車を運転して事故を起こしたとして危険運転致死傷などの罪に問われた女の裁判が始まり、女は無罪を主張しました。

起訴状によりますと西馬淳子被告（56）は2021年7月、てんかんの影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で普通乗用車を運転。和歌山市の紀の川大橋の上でてんかんの発作による意識障害の状態に陥り、玉突き事故を起こしたほか、対向車線にはみだして原付バイクにぶつかり、バイクに乗っていた竹田汐里さん（当時22）を死亡させたなどとして、危険運転致死傷などの罪に問われています。

和歌山地検は西馬被告を一度不起訴としましたが、遺族が検察審査会に申し立て、「不起訴不当」と議決されたため、再捜査を経て起訴されました。

1日の初公判で西馬被告は「自分はてんかんではないと思っていた。運転しているときに意識障害が起きるとは思っていなかった」と述べ、弁護側は無罪を主張しました。

一方、検察側は冒頭陳述で、「2019年に被告は意識障害を伴うけいれん発作を起こし、医師はてんかんによるものだとして車の運転をしてはいけないと伝えていた。被告は事故の直後、同乗していた姉の問いかけに対し『てんかんよ』と答えた」と主張しました。