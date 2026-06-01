BTSのV（ヴィ＝30）が、TikTokで投稿した、米フロリダ州タンパで開催された「ARIRANG（アリラン）」のコンサート映像が、5月30日に1億回再生を突破し「いいね」は1600万件を超えた。

韓国メディアのスターニュースは1日「2026年韓国TikTok初＆最高記録…SNSキング」の見出しで「Vが1億台映像を追加した。5月1日に『タンパ』というタイトルで、コンサート映像を投稿した。この映像はサウンドチェックから本公演までトランジション技法で収められている。25秒の映像はコンサート会場の雰囲気を伝えている」と説明した。VはTikTokでさまざまなアイデアコンセプトのコンテンツを発表している。

3月24日に投稿した最初の投稿は、1億600万回再生を記録。5月8日に投稿した動画は、1億3360万回再生となった。計3本の動画が1億再生を突破。26年の韓国TikTokでの1億超えは最初で最多記録となった。

同メディアは「Vは3月13日にTikTokアカウントを開設し、19日後には1000万フォロワーを突破した。さらに、韓国のスター個人アカウントとして最短の58日で1500万フォロワーを突破した。現在、1633万人のフォロワーと累計1億4000万件の『いいね』を記録している」と伝えた。