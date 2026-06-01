ももいろクローバーZの百田夏菜子（31）が1日、都内でロッテ「パイの実」アニメ化発表会に出席した。

同作は「パイの実」の世界観と推し活文化をかけあわせたプロジェクト「パイの実 おしの森プロジェクト」の第2弾として、同商品を史上初のアニメ化。6月4日からYouTubeにて配信を開始する。普段から同商品をよく食べているといい、「アレンジして食べるのが好き。季節や気分に合わせて温めたり冷やしたりアレンジしている。冷やすとチョコがパリッとするのでおすすめです」と話した。

アニメ化は「どんな風になるんだろう？ と思ったけど、1話を見て、木にパイの実がたくさんなっていたりして、こんな夢の世界があるんだ、と思いました」と目を輝かせた。自身の“推しキャラ”を問われると、イラストでアニメに登場するキャラクター「ロクシー」と答え、「メンバーの玉井詩織ちゃんと同じ6月4日の誕生日で、高城れにちゃんと同じでストップウォッチをぴったり止めるのが得意で、髪飾りがあーりん（佐々木彩夏）に似ている」とももクロ要素の詰まったキャラクターを選んでいた。