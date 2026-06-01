本当に41歳？『コーヒープリンス』女優、ミニスカ姿の“生足美脚”＆童顔ビジュアルに視線集中！

女優のユン・ウネ（41）が、圧巻のスタイルを披露した。

ユン・ウネは5月31日、自身のSNSに「収録のある日」というコメントを添え、写真を投稿した。

公開された写真には、ユン・ウネがバラエティ番組の収録現場に参加した様子が収められている。彼女は最近放送終了したJTBCのバラエティ番組『飛べ、ひよこ』（原題）でMCを務めており、休憩時間には記念ショットを撮影するなど、リラックスした姿を見せた。

特に、プロフィールで身長169cm・体重47kgのユン・ウネは、41歳とは思えない童顔と抜群のスタイルで視線を集めた。ミニ丈のスカートからはスラリと伸びた美脚があらわになり、感嘆の声を呼んでいる。

（写真＝ユン・ウネInstagram）

なお、ユン・ウネは昨年、第1世代ガールズグループBaby V.O.Xの完全体再結成で大きな話題を集めた。現在もさまざまなバラエティ番組に出演しながら活動を続けているほか、ドラマや映画への出演に向けて新たな出演作を検討中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ユン・ウネ プロフィール

1984年10月3日生まれ。1999年にアイドルグループ「Baby V.O.X」で芸能界デビュー。2002年の映画『緊急措置19号』で女優にデビューし、『宮 -Love in Palace-』（2006）でドラマ初主演を務めた。その後も『コーヒープリンス1号店』（2007）、『お嬢さまをお願い！』（2009）などに出演して人気女優に。熱心なクリスチャンとしても有名。