Apink出身ホン・ユギョン、結婚3年目でママに！第1子妊娠を報告「温かく見守って」

ガールズグループApink出身のホン・ユギョンが、第1子を妊娠したことを報告した。

5月31日、ホン・ユギョンは自身のインスタグラムで「私のお腹に可愛い赤ちゃんがやってきました」と綴り、妊娠を発表した。

【全文】ホン・ユギョン、電撃結婚を発表

彼女は「ずっと皆さんにお伝えしたくて仕方なかったのですが、気づけば妊娠16週の安定期に入り、ようやく妊娠を公表できるようになりました」と喜びを伝えた。

（写真＝ホン・ユギョンInstagram）

続けて、「赤ちゃんの胎名は“ダンダン”です。 堂々と育ってほしいという願いを込めて名付けました」と説明した。また、「まだ何も分からない初心者妊婦ですが、一生懸命学びながら素敵な母親になれるよう頑張りますので、温かく見守っていただけたらうれしいです。たくさんの応援と愛をお願いします」とコメントした。

さらに、「もし午年生まれの赤ちゃんを迎えるママさんがいたら、コミュニケーションを取りながら一緒に準備していきましょう」と呼びかけ、「ダンダン、健康にすくすく育って会おうね。愛してる」と赤ちゃんへの愛情を表した。

なお、ホン・ユギョンは2011年にApinkのメンバーとしてデビューしたが、2013年にグループを脱退。その後、2023年に皮膚科専門医と結婚した。