日本も他人事ではない強盗被害、韓国女優が事件後初の近況報告…元気な様子で投票呼びかけ

自宅での強盗被害に遭った女優のキム・ギュリが近況を公開した。

事件後、初のSNS更新ということで大きな注目が集まっている。

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キム・ギュリは5月30日、自身のインスタグラムを更新。「期日前投票完了！！」という言葉とともに1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、投票を終えて手の甲にスタンプ（投票済みの印）を押した様子が写っている。

彼女は「今日は期日前投票の最終日で、午後6時まで可能です」とし、「大切な一票を行使してください」と投票への参加を呼びかけた。今回の投稿は、最近発生した自宅侵入事件以来、初めて伝えられた近況ということもあり、ファンやメディアから安堵の声が上がっている。

（写真＝キム・ギュリInstagram）

去る5月20日、ソウル市鍾路（チョンノ）区の北村（プクチョン）韓屋村近くにあるキム・ギュリの自宅に、40代の男が侵入し、金品を要求する事件が発生した。犯行は未遂に終わったものの、当時家の中にいたキム・ギュリと同居人は命の危険を感じるほどの脅迫を受けたという。2人は男の監視が緩んだ隙を見て自宅から脱出し、周囲の市民に助けを求めた。

犯行後に逃走した男は約3時間後に自首。その後、強盗傷害の疑いで拘束され、5月29日に送検された。裁判所は逃走の恐れがあるとして、拘束令状を発付している。

（写真提供＝OSEN）キム・ギュリ

なお、韓国ではキム・ギュリに先立ち、昨年には女優のナナやタレントのパク・ナレも強盗被害に遭うなど、著名人を狙った事件が相次いでいる。日本では『ポツンと一軒家』といった番組に関連して出演者のプライバシー保護が議論を呼んだが、韓国で発生している凶悪事件の数々は、決して日本にとっても他人事ではないという懸念の声が広がっている状況だ。