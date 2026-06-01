２０２４年３月末にお笑いコンビ「尼神インター」を解散し、今年４月に京都へ移住したことを報告したお笑いタレント・誠子の最新姿が話題になっている。

１日までに自身のインスタグラムを更新し、「神戸の北野が大好きです。これからたくさん散歩できるの嬉しい。美容院に行って、お気に入りのマルシェとお肉屋さんで買い物をしました。弓削牧場のチーズはおいしくて幸せになります。」と近況を報告。髪を鎖骨あたりの長さに切りそろえた美容院後のオフショットを公開した。

この投稿にフォロワーからは「背中めっちゃ綺麗」「髪型すごくステキです」「本当にナチュラルになった〜」「また可愛くなったね」「なんか、色気あるなぁ」など絶賛する声が寄せられている。

誠子は、元相方・渚（現在は改名してナ酒渚＝なさけなぎさ＝）とコンビを組んでいた「尼神インター」を２０２４年３月末で解散し、吉本興業を退所。その後は芸人の活動にとどまらず、女優業にも力を入れている。最近ではＳＮＳにアップする料理、過去には体重２０キロの減量に成功したことを明かして話題になっている。