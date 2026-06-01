

モナキ

6月2日の「うたコン」（NHK総合）は、夜7時30分スタートの拡大版。青春の名曲を届ける。水谷豊「カリフォルニア・コネクション」と最新曲を披露。モナキはテレビ初歌唱。人気沸騰中の話題曲を、森田健作は永遠の青春名曲「さらば涙と言おう」披露する。

水谷豊は番組初出演名曲「カリフォルニア・コネクション」に加え、最新曲を。森山直太朗は「あの時君は若かった」、平原綾香はチューリップの「青春の影」、山本彩は加山雄三の「旅人よ」、瀧本美織は宇多田ヒカルの「First Love」、さらにM!LKの曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人は、村下孝蔵の名曲「初恋」を披露する。

そしてドラマ「おれは男だ！」で主演を務めた森田健作が登場し、主題歌「さらば涙と言おう」を歌う。さらに今、人気沸騰中のモナキが出演しテレビ初歌唱。この日、東京都内でイベントのあるモナキは、「うたコン」の生放送中に、イベント会場からNHKホールに大移動。果たして無事に到着し、NHKホールのステージで歌う事はできるのか!?

さらにデビューから42年の爆風スランプから、サンプラザ中野くんとパッパラー河合が出演し、ほろ苦い恋の思い出を歌った「大きな玉ねぎの下で」を披露するほか、松崎しげるは究極の愛を歌った「愛のメモリー」を歌い上げる。

また、石川さゆりは、50年近くにわたって交流を続ける、故郷・熊本の水俣の人々との思い出とともに「津軽海峡・冬景色」を披露する。さらに、森山直太朗、水谷豊の話題曲も。

「うたコン」放送予定

６月２日（火） 後７時３０分〜８時４２分 （NHK G 全国放送）※NHKONE 同時配信／見逃し番組配信（放送後１週間）があります。※NHK ホールから生放送司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー出演： 石川さゆり、ウェイウェイ・ウー＆平原綾香、瀧本美織、竹島宏、サンプラザ中野くん・パッパラー河合（爆風スランプ）、曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人（M!LK）、松崎しげる、水谷豊、モナキ、森田健作、森山直太朗、山内惠介、山本彩曲目（アーティスト50音順）「津軽海峡・冬景色」 石川さゆり「祈りにみちて」 ウェイウェイ・ウー＆平原綾香「First Love」 瀧本美織「星のフラメンコ」 竹島宏「大きな玉ねぎの下で」 サンプラザ中野くん・パッパラー河合（爆風スランプ）「初恋」 曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人（M!LK）「青春の影」 平原綾香「愛のメモリー」 松崎しげる「カリフォルニア・コネクション」 水谷豊「思い果てるまで」 水谷豊「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」 モナキ「さらば涙と言おう」 森田健作「あの時君は若かった」 森山直太朗「愛々」 森山直太朗「この世は祭り」 山内惠介「旅人よ」 山本彩「バタフライエフェクト」 山本彩