福山雅治の公式キャラクター「ちぃましゃ」のLINEスタンプが登場 こだわりの24種
福山雅治の公式キャラクター「ちぃましゃ」のLINEスタンプ（全24種）が、きょう1日よりLINE内のスタンプショップにて販売開始となった。
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「ちぃましゃ」は、福山と荘口彰久氏がパーソナリティを務めるラジオ番組『福山雅治と荘口彰久の「地底人ラジオ」』に寄せられた、リスナーからの熱いお便りをきっかけに誕生。「福山さんの“推しぬい”が欲しい！」というファンの想いから制作がスタート。「ネーミング総裁選」のリスナー投票を経て、「ちぃましゃ」と名付けられた。
ファンクラブ限定アイテムのぬいぐるみとして販売され、福山の特徴を捉えつつも、愛らしくも凛々しい表情やころんとしたフォルムが話題に。一緒にライブ会場へ足を運んだり、日常生活をともに過ごしたりと、瞬く間に福山のファンダムである“BROS.”の日常に寄り添う存在となった。現在開催中の全国ツアー『NISSAY PRESENTS WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声』でも、ラジオリスナーとともに開発したアイテム「ちぃましゃ 3Dステッカー」が好評発売中だ。
ファンからの「もっとちぃましゃと一緒に日常を過ごしたい」「ちぃましゃのLINEスタンプが欲しい！」という多くの声に応え、待望のLINEスタンプ化が実現した。福山のファンクラブ「BROS.」発足35周年記念日であるきょう1日に、感謝の気持ちを込めて販売開始となった。
スタンプは全24種で構成されており、おはようからおやすみまで日常的に使いやすいフレーズはもちろん、ファンにはお馴染みのラジオでの福山の決め台詞「ズバリ言ってもいいですか？」「最新こそ最良」や、愛嬌たっぷりなポーズや表情が詰まっている。ちぃましゃが着用しているのは、福山がプロデュースするアパレルブランド「福山屋」のアイテムやライブロゴというこだわりも込められている。
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「ちぃましゃ」は、福山と荘口彰久氏がパーソナリティを務めるラジオ番組『福山雅治と荘口彰久の「地底人ラジオ」』に寄せられた、リスナーからの熱いお便りをきっかけに誕生。「福山さんの“推しぬい”が欲しい！」というファンの想いから制作がスタート。「ネーミング総裁選」のリスナー投票を経て、「ちぃましゃ」と名付けられた。
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スタンプは全24種で構成されており、おはようからおやすみまで日常的に使いやすいフレーズはもちろん、ファンにはお馴染みのラジオでの福山の決め台詞「ズバリ言ってもいいですか？」「最新こそ最良」や、愛嬌たっぷりなポーズや表情が詰まっている。ちぃましゃが着用しているのは、福山がプロデュースするアパレルブランド「福山屋」のアイテムやライブロゴというこだわりも込められている。