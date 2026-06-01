エバース『M-1』決勝で披露した「車」ネタがまさかのゲームアプリ化「ガチでえぐいぞ」
お笑いコンビ・エバースが『M-1グランプリ2025』決勝のファーストステージで披露した「車」のネタをモチーフにした、新作ゲームアプリ「爆走！エバースのお掃除ロボットカー」が、12日にリリースされる。
【画像】再現度高！エバースの“あのネタ”ゲーム画面
『M-1グランプリ2025』の決勝ファーストステージで最高得点を記録した、エバースの漫才「車」をベースに開発。ネタの世界観をゲームとして再構築し、プレイヤーが“あの瞬間”を追体験できる新しいエンターテインメントを提供する。
キャラクターデザインは、YouTubeチャンネル登録者数9万人（2026年6月時点）で、お笑い愛にあふれる作品で知られる人気クリエイター・お笑い大好きキャラメルが担当。エバースの魅力をどのようにビジュアル化するのか注目だ。
■エバース
町田和樹：爆走しちゃいな！
佐々木隆史：ゲームアプリになるなんてガチでえぐいぞ。
【画像】再現度高！エバースの“あのネタ”ゲーム画面
『M-1グランプリ2025』の決勝ファーストステージで最高得点を記録した、エバースの漫才「車」をベースに開発。ネタの世界観をゲームとして再構築し、プレイヤーが“あの瞬間”を追体験できる新しいエンターテインメントを提供する。
キャラクターデザインは、YouTubeチャンネル登録者数9万人（2026年6月時点）で、お笑い愛にあふれる作品で知られる人気クリエイター・お笑い大好きキャラメルが担当。エバースの魅力をどのようにビジュアル化するのか注目だ。
■エバース
町田和樹：爆走しちゃいな！
佐々木隆史：ゲームアプリになるなんてガチでえぐいぞ。