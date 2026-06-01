沢尻エリカ、美肌のぞかせ“大人女性”のグラビア披露 「可愛さの中の色っぽさ満載」小栗香織が連載写真を紹介
俳優の沢尻エリカ（40）が5月31日、俳優・小栗香織のインスタグラムに登場。小栗がプロデュースを手がける、大人の女性の美しさに迫る「Web LEON」のグラビア連載『美しい人』に沢尻が登場したことが伝えられ、美肌をのぞかせたグラビア写真が公開された。
【写真】「可愛さの中の色っぽさ満載」美肌をのぞかせた沢尻エリカのグラビア写真 ※美背中ショットは2枚目
小栗は「webLEON『美しい人沢尻エリカ』Vol.1沢渡朔氏が撮影 可愛さの中の色っぽさ満載 配信中！Vol.2 continue…」と伝え、淡いピンクのチェック柄ワンピース姿の撮影ショットを紹介。
胸元や背面がざっくりと開いた涼しげなデザインのノースリーブワンピースで、沢尻は背中や二の腕をのぞかせ爽やかな笑顔を見せている。
この投稿に対し「Words fail me...」「エリカ様素敵♪」との声が寄せられている。
【写真】「可愛さの中の色っぽさ満載」美肌をのぞかせた沢尻エリカのグラビア写真 ※美背中ショットは2枚目
小栗は「webLEON『美しい人沢尻エリカ』Vol.1沢渡朔氏が撮影 可愛さの中の色っぽさ満載 配信中！Vol.2 continue…」と伝え、淡いピンクのチェック柄ワンピース姿の撮影ショットを紹介。
胸元や背面がざっくりと開いた涼しげなデザインのノースリーブワンピースで、沢尻は背中や二の腕をのぞかせ爽やかな笑顔を見せている。
この投稿に対し「Words fail me...」「エリカ様素敵♪」との声が寄せられている。