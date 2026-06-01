白洲迅の妻・竹内渉、第2子長女“顔出し”ショット添え1歳の誕生日を報告「めがくりっくりしててべっぴんさん」「まさに天使」
俳優・白洲迅（33）の妻でタレントの竹内渉（39）が5月31日、自身のインスタグラムを更新。昨年4月に誕生を報告していた第2子長女が1歳の誕生日を迎えていたことを報告し、近影を“顔出し”で披露した。
【写真】「めがくりっくりしててべっぴんさん」第2子長女の“顔出し”ショットを披露した竹内渉
竹内は「結構前の話になってしまいますが可愛い可愛い娘が1歳のお誕生日を迎えました 最近はぬいぐるみを1つずつギューっとするのが好きみたいで、長男の時はなかったその行動に、女の子なんだなぁ と感じています」「選び取りのカードは『world』を選んでいました あっという間の1年間でしたがまた更に楽しい1年を過ごせるよう親としても頑張りたいと思います」としみじみと心境をつづり、それぞれ違ったピンクのベビー服に身を包んだ長女の写真を3枚アップした。
この投稿にファンからは「かわちいいい おめでとうございます」「まさに天使」「娘ちゃんめがくりっくりしててべっぴんさん」「これから先の成長が楽しみですね！」「顔が若干似てるね 渉ちゃんに」などのコメントが寄せられている。
竹内と白洲は、2022年4月に結婚。24年2月に長男、25年4月に長女の出産を報告していた。
【写真】「めがくりっくりしててべっぴんさん」第2子長女の“顔出し”ショットを披露した竹内渉
竹内は「結構前の話になってしまいますが可愛い可愛い娘が1歳のお誕生日を迎えました 最近はぬいぐるみを1つずつギューっとするのが好きみたいで、長男の時はなかったその行動に、女の子なんだなぁ と感じています」「選び取りのカードは『world』を選んでいました あっという間の1年間でしたがまた更に楽しい1年を過ごせるよう親としても頑張りたいと思います」としみじみと心境をつづり、それぞれ違ったピンクのベビー服に身を包んだ長女の写真を3枚アップした。
この投稿にファンからは「かわちいいい おめでとうございます」「まさに天使」「娘ちゃんめがくりっくりしててべっぴんさん」「これから先の成長が楽しみですね！」「顔が若干似てるね 渉ちゃんに」などのコメントが寄せられている。
竹内と白洲は、2022年4月に結婚。24年2月に長男、25年4月に長女の出産を報告していた。