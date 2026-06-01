サンキューマート『ハンター×ハンター』新登場！センス抜群なデザインに幻影旅団も用意【商品紹介】
サンキューマートは、アニメ「HUNTER×HUNTER」（ハンター×ハンター）の限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で6月下旬より販売することを発表した。また公式オンラインショップでは、6月2日12時より先行予約の受付をスタートさせる。
【写真】絵柄が良い！サンキューマート『ハンター×ハンター』新アイテム
今回は、主人公「ゴン」や「キルア」「クラピカ」「レオリオ」をはじめ、幻影旅団のキャラクターたちも取り入れた、ファン必見のデザインで展開。今回登場するアイテムは、ビビッドカラーを基調としながらも、大人も取り入れやすいシンプルなデザインに仕上げた。
キャラクターのデザインが映える「トートバッグ」や「フェイスタオル」など、日常使いしやすいアイテムをはじめ、ランダム仕様の「缶バッジ」や「フラットポーチ」など、コレクション性の高いアイテムまで、幅広いラインナップで展開する。
■ピックアップ商品
・ランダムめじるしチャーム、ランダム缶バッジ／各390円（税込429円）
キャラクターのチャームと、その持ち物や象徴するアイテムを組み合わせたペア仕様の「ランダムめじるしチャーム」は、全8種のデザインで登場します。「ランダム缶バッジ」も全8種で、単体で楽しめるほか、集めて並べることで世界観が広がるアイテムです。
・クッション、Tシャツ、アンクルソックス／各390円（税込429円）
「クッション」は、表裏で異なるデザインを楽しめ、気分やシーンに合わせて使い分けができる、遊び心のあるアイテムです。2色展開の「Tシャツ」は、「幻影旅団」のデザインもラインナップしています。足元からさりげなくキャラクターを取り入れられる「アンクルソックス」は、コーデのアクセントとしても活躍します。
【写真】絵柄が良い！サンキューマート『ハンター×ハンター』新アイテム
今回は、主人公「ゴン」や「キルア」「クラピカ」「レオリオ」をはじめ、幻影旅団のキャラクターたちも取り入れた、ファン必見のデザインで展開。今回登場するアイテムは、ビビッドカラーを基調としながらも、大人も取り入れやすいシンプルなデザインに仕上げた。
■ピックアップ商品
・ランダムめじるしチャーム、ランダム缶バッジ／各390円（税込429円）
キャラクターのチャームと、その持ち物や象徴するアイテムを組み合わせたペア仕様の「ランダムめじるしチャーム」は、全8種のデザインで登場します。「ランダム缶バッジ」も全8種で、単体で楽しめるほか、集めて並べることで世界観が広がるアイテムです。
・クッション、Tシャツ、アンクルソックス／各390円（税込429円）
「クッション」は、表裏で異なるデザインを楽しめ、気分やシーンに合わせて使い分けができる、遊び心のあるアイテムです。2色展開の「Tシャツ」は、「幻影旅団」のデザインもラインナップしています。足元からさりげなくキャラクターを取り入れられる「アンクルソックス」は、コーデのアクセントとしても活躍します。
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