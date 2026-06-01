株式会社クロス・マーケティングが行った人間関係に関する調査によると「人間関係をリセットした／したい」という人は、54％に上ります。特に女性の30代、40代は高く、6割を超えることがわかりました。



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インターネットが広く普及した現代社会において、私たちはいつでも誰とでも気軽につながれる一方で、気軽に「断つこと」もできてしまいます。今回は、そんな現代ならではの冷酷な「縁切り」に直面した女性のエピソードをご紹介しましょう。



ママ友が突然「消えた」

都内に住む主婦のAさん（40代）は、当時の戸惑いを思い出すように、ゆっくりと口を開きました。



「本当に、ひどく困惑しました…。彼女とは、子どもが小学校時代からの付き合いで、頻繁にランチを楽しんだり、家族ぐるみで旅行に行ったりするほど親しいママ友だったんです」



――それほど仲が良かったのに、何がきっかけで関係が変わってしまったのでしょうか？



「子どもの進学です。あちらの家は私立中学校へ、うちは公立へと、別々の進路を歩むことになったんですね。でも、その時はお互いに『これからも変わらず仲良くしていこうね』って笑顔で言い合っていたんです。私も、その言葉を疑いもしませんでした」



――急に態度を変えられたと？



「ええ。ある日突然、電話にも出なくなり、LINEもブロックされてしまって。理由も全くわからないから、ひどく落ち込みました。『何かあったのかな？』『私、嫌われるようなことをしたかな』って、ずっと心配していました」



親同士だけじゃなく、子ども同士も仲が良かったんです。だから急に遊べなくなってしまって、うちの子も『どうして？』って悲しそうにしていて…。中学に入って新しい友達ができたので少しずつ気持ちは切り替えられたみたいですが、当時は見ていて胸が痛かったですね」



驚きの理由とは？

――理由もわからず関係を絶たれるのは辛いですね。真相がわかったのはいつですか？



「半年ほど経った頃です。偶然、彼女のSNSを見つけてしまって。そこに綴られていたのは、あまりにも衝撃的な言葉でした」



――何と書かれていたのですか？



「『子どもの私立進学を機に、公立小学校で知り合った人は今後の人生に必要ないから、全員ブロックしちゃった。惰性のママ友関係、やっと断捨離できた！これから先は、自分に必要な人間関係だけでいい』と書かれていて…。それを見た瞬間は、さすがにショックを受けましたね」



――それは…あまりにも一方的ですね。



「でもね、不思議なことに、しばらくするとスッと心が軽くなったんです。確かに悲しい出来事でしたけど、『あぁ、こんな打算的な人との縁は、むしろ切れてよかったのかもしれない』って。今は本当に、そう思えているんです」



価値観の変化は、誰にでも起こり得ます。しかし、肩書きや環境といった表面的な要素で人を選ぶような関係は、決して長続きしませんよね。相手を切り捨てたように見えて、実は本人が孤独への道を歩んでいるのではないでしょうか。



思い返してみると、あなたの周りにも、ある日突然理由も告げずにふと消えてしまった友人はいないでしょうか。執着を手放した先にこそ、本当に心地よい人間関係が待っているのかもしれませんね。



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【出典】株式会社クロス・マーケティング



▽人間関係に関する調査（2021年）



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