アミューズとSTARSHIP ENTERTAINMENTが、共同で新人ボーイズグループ AEN（エイエン）をマネジメントする大型プロジェクトを始動させる。

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AENは、2025年にSTARSHIP ENTERTAINMENTが実施した自社の練習生によるオーディションプログラム『Debut's Plan』に出演したJIYONG（ジヨン）、BOMIN（ボミン）、KYUHYUN（ギュヒョン）、HARU（ハル）、JUNSEO（ジュンソ）、KAIRA（カイラ）の6名にHARUTO（ハルト）を加えた計7名のメンバーで結成。アジアから世界へと活躍する次世代のグローバルグループとして活動を展開する予定だ。

グループ名は“A New Era of Now.”の略で、“今この瞬間を新たに定義し、作り上げていく新しい世代”を意味する。日本語では“永遠”の意味も持っており、絶えず変化、成長し続けるグループになるという決意が込められている。

グループの本格始動に先がけ、6月27日に東京 SGCホール有明にてグリーティングショーケースを開催。演出は、ダンサー／コレオグラファー／演出家のSeishiroが担当する。

また、本イベントは抽選で3,000名を完全無料招待することが決定。入場者には“グリーティングショーケース限定グループトレーディングカード”1枚をプレゼントする。さらに、終演後にはメンバーと間近で触れ合えるハイタッチ会への参加が可能となる。

そのほか、当日会場でファンクラブに入会すると、入場時とは別絵柄のトレーディングカードセット7枚を、メンバーから直接もらえるお渡し会への参加も可能となる。なお、公式ファンクラブの名称は今後ファンと一緒に決めていく予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）