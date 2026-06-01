ベンキュージャパンは、プログラミング向けモニター「RDシリーズ」の新製品として、27インチWQHDモニター『RD270Q』を6月3日に発売することを発表した。

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『RD270Q』は、WQHD（2560×1440）の解像度と、眼精疲労の軽減に配慮したアイケア機能を備えた27インチのプログラミング専用モニター。画面への映り込みを抑える「Nano Matte技術」を採用したノングレアパネルにより、光の反射によるストレスを軽減し、視認性を高めている。リフレッシュレートは144Hzに対応し、画面スクロール時もなめらかな表示が可能。長いコードの確認や画面移動の多い作業に適している。

カラーモードは、明るいテーマでのプログラミング環境に向けた「ライトテーマ」、暗いテーマ向けの「ダークテーマ」、電子ペーパーのように紙を見ているような表示の「カラー紙」の3種をコーディング専用モードとして搭載。コーディングが見やすくなるよう、コントラストと彩度を調整した画面表示を提供する。あわせて、MacBookとシームレスな色表現を可能にする「M-bookモード」、ドキュメント読解に適した「ePaper（モノクロ）モード」、sRGBやHDRなど用途に応じたカラーモードも備える。

アイケア機能としては、周辺照明に合わせて画面の輝度や色温度を自動調整する「Visual Optimizer」を搭載するほか、暗い部屋でより低輝度の細かな調節を可能にする「夜間プロテクション」機能も用意。深夜のデバッグ作業時の眼精疲労軽減を狙う。あわせて、TUV Rheinlandによる「Eye Comfort 2.0」「EyeSafe 2.0」「フリッカーフリー」「ブルーライト軽減」の認証を取得している。

機能面では、65W給電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。スタンドは高さ調整やピボット回転機能を備えたエルゴノミクスデザインを採用する。また、BenQ独自の画面設定ソフト「Display Pilot 2」をダウンロードすることで、カラーモードやアイケア機能を画面上から変更できる。

■製品情報RD270Qメーカー：ベンキュージャパン発売日：6月3日価格：オープン価格主な仕様：27インチ、WQHD（2560×1440）、リフレッシュレート144Hz、Nano Matte技術ノングレアパネル、USB Type-C（65W給電対応）、高さ調整・ピボット回転対応スタンド

（文＝リアルサウンド編集部）