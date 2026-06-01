俳優高知東生（61）が1日までにXを更新。元巨人の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見を述べた。

「野球監督の件で、真実がなんなのかわからないのに、想像力豊かにストーリーを作り上げ、未成年の娘を叩く大人達を恐ろしく感じる」と指摘。「人気者の涙に煽動される気持ちはわかるが、大人なら一番守るべきは、未成年者が安心安全に暮らせることだろ」と投げかけた上で「あと警察もなんでもかんでもリークしないで考えて欲しいよな」とつづった。

このポストに対し「そもそも、罰走・不倫・暴行で庇いきれないレベルなんですよ 謹慎で済ませろって人は 今までの不祥事を見てない」「阿部監督擁護側に多いのが娘が『盛って』通報したのが悪い、という叩き コレもどの程度か定かではないし通報時表現が間違えてしまう場合もあり意図して盛ったかどうかは全然別の話になってくるんだよな」「阿部監督は自分だけが助かって子供や母親ばかりが叩かれる現状をどう思っているのかインタビューしてみて欲しいですね」などと書き込まれていた。

阿部前監督は東京都渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして25日午後7時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官が逮捕した。

関係者によると阿部前監督は自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして仲裁に入った。しかし娘に言い返されて「カッとなった」などと供述している。

仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。長女にけがはなく、けんかをしたことや通報してしまったことに反省しているという。阿部前監督は26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放された。その後同日昼、監督辞任が発表された。