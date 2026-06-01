羽生善治九段VS糸谷哲郎九段 ベスト8進出をかけた注目の一戦！伊藤匠王座への挑戦権獲得へ前進するのはどっちだ／将棋・王座戦挑決T
将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が6月1日、東京・将棋会館で行われ、羽生善治九段（55）と糸谷哲郎九段（37）が現在対局中だ。ベスト8最後の一枠をかけた注目の一戦は、振り駒で糸谷九段の先手番に決定。戦型は相雁木の出だしとなった。
伊藤匠王座（叡王、23）への挑戦権を争う挑戦者決定トーナメントが進行中。1回戦では、王座24期で名誉王座資格者の羽生九段と、今春行われた第84期名人戦挑戦者だった糸谷九段の激突となった。
両者の公式戦における対戦成績は、羽生九段の15勝12敗。両者は第64期王座戦でもタイトルホルダーと挑戦者として対戦しており、羽生王座（当時）が3連勝で防衛を果たした。公式戦での顔合わせは、2024年8月の第83期順位戦B級1組3回戦以来、約2年ぶりとなる。
9期ぶりの王座戦五番勝負復帰を目指す羽生九段と、名人戦に続くタイトル挑戦を狙う糸谷九段。ベスト8進出を決めるのはどちらか。本局の勝者は、次戦で近藤誠也八段（29）と対戦する。
持ち時間は各5時間。
【昼食の注文】
羽生善治九段・糸谷哲郎九段 優勝パスタBOX
【昼食休憩時の残り持ち時間】
▲糸谷哲郎九段 4時間24分（消費36分）
△羽生善治九段 3時間37分（消費1時間23分）
（ABEMA／将棋チャンネルより）