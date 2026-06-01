将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が6月1日、東京・将棋会館で行われ、羽生善治九段（55）と糸谷哲郎九段（37）が現在対局中だ。ベスト8最後の一枠をかけた注目の一戦は、振り駒で糸谷九段の先手番に決定。戦型は相雁木の出だしとなった。

【映像】羽生九段VS糸谷九段 注目の一戦

伊藤匠王座（叡王、23）への挑戦権を争う挑戦者決定トーナメントが進行中。1回戦では、王座24期で名誉王座資格者の羽生九段と、今春行われた第84期名人戦挑戦者だった糸谷九段の激突となった。

両者の公式戦における対戦成績は、羽生九段の15勝12敗。両者は第64期王座戦でもタイトルホルダーと挑戦者として対戦しており、羽生王座（当時）が3連勝で防衛を果たした。公式戦での顔合わせは、2024年8月の第83期順位戦B級1組3回戦以来、約2年ぶりとなる。

9期ぶりの王座戦五番勝負復帰を目指す羽生九段と、名人戦に続くタイトル挑戦を狙う糸谷九段。ベスト8進出を決めるのはどちらか。本局の勝者は、次戦で近藤誠也八段（29）と対戦する。

持ち時間は各5時間。

【昼食の注文】

羽生善治九段・糸谷哲郎九段 優勝パスタBOX

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲糸谷哲郎九段 4時間24分（消費36分）

△羽生善治九段 3時間37分（消費1時間23分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）