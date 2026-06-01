台風６号は、１日は沖縄地方、奄美地方にかなり接近し、その後、３日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。

南西諸島では２日にかけて、西日本では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

台風６号は、１日１１時には那覇市の南南西約190キロにあって、１時間におよそ１５キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルです。

1日午後9時には那覇市の北約3０キロ、2日午前9時には奄美市の北約80キロ、3日午前9時には静岡県浜松市の南約70キロに進む予想です。

１日は沖縄・奄美接近 ３日にかけて暴風域伴ったまま西日本～東日本へ

台風は、１日は沖縄の南を北上し、沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。その後、進路を次第に東よりに変え、３日にかけて、本州の南岸を東よりへ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。

台風と前線で大雨のおそれ

また、南西諸島付近から日本の南にのびる前線が、２日朝にかけて西日本に進み、その後３日にかけて、西日本から東日本の南岸を通って日本の東に進むでしょう。

台風本体と前線の影響で、断続的に非常に激しい雨や激しい雨が降り、南西諸島、西日本と東日本太平洋側の南から南東斜面を中心に、総降水量が多くなる見込みです。

気象庁［雨の予想］東海400ミリ 四国300ミリ 九州250ミリ 関東甲信200ミリ

南西諸島、西日本、東日本太平洋側では、非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。

▼１日１２時から２日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

中国地方 １００ミリ

四国地方 １５０ミリ

九州北部地方 ８０ミリ

九州南部・奄美地方 ２５０ミリ

沖縄地方 ２５０ミリ

▼その後、２日１２時から３日１２時までに予想される２４時間降水量は多い

所で、

中国地方 ５０ミリ

四国地方 ３００ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

九州南部・奄美地方 １２０ミリ

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 ４００ミリ

近畿地方 ３００ミリ

▼その後、３日１２時から４日１２時までに予想される２４時間降水量は多い

所で、

関東甲信地方 １５０ミリ

気象庁［風の予想］

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、猛烈な風が吹く予想です。

▼１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 ３０メートル （４５メートル）

沖縄地方 ３０メートル （４５メートル）

▼２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 ３０メートル （４５メートル）

沖縄地方 ３０メートル （４５メートル）

近畿地方 ２３メートル （３５メートル）

中国地方 ２０メートル （３０メートル）

四国地方 ３０メートル （４５メートル）

九州北部地方 ２５メートル （３５メートル）

▼３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿地方 ３０メートル （４５メートル）

中国地方 ２０メートル （３０メートル）

四国地方 ３０メートル （４５メートル）

関東甲信地方 ３０メートル （４５メートル）

東海地方 ２５メートル （３５メートル）

気象庁［波の予想］

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴って波が高くなり、猛烈なしけとなる見込みです。

▼１日に予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 ９メートル うねりを伴う

沖縄地方 １０メートル うねりを伴う

▼２日～３日に予想される波の高さ（最大）

九州南部・奄美地方 １０メートル うねりを伴う

沖縄地方 ８メートル うねりを伴う

近畿地方 ９メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部地方 ６メートル うねりを伴う

関東甲信地方 １０メートル うねりを伴う

東海地方 ８メートル うねりを伴う

気象庁［防災事項］

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、飛来物によってけがをしたり、走行中のトラックが横転したりするおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。

・南西諸島では２日にかけて、西日本太平洋側では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波にも厳重に警戒してください。

・南西諸島では２日にかけて、西日本では２日から３日にかけて、東日本では３日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

・南西諸島では２日にかけて、西日本では２日から３日にかけて、海岸や河口付近の低地での高潮による浸水や冠水に注意・警戒してください。

雨・風シミュレーション 1日（月）～5日（金）（下に画像で掲載）

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